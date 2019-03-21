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Евгения Феофилактова заявила, что у ее сына нет проблем с лишним весом

Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Евгению Феофилактову возмутили заявления экс-возлюбленного Антона Гусева.

Евгения Феофилактова заявила, что у ее сына нет проблем с лишним весом

По словам длинноволосой красавицы, у ее единственного наследника никогда не было проблем с лишним весом.

Наш ресурс уже писал о том, что на днях Гусев публично высмеял своего 6-летнего сына Даниэля, назвав его толстым. Подобные заявления повергли в шок не только многочисленных интернет-пользователей, но и маму мальчика, которая поспешила опровергнуть их.

Журналистам удалось связаться с Евгенией, которая сразу же заявила, что до сих пор не может поверить в то, что Антон в своем Instagram назвал мальчика «жиробасом» только из-за того, что в свои 6 лет он весит 32,7 килограммов.

Евгения Феофилактова заявила, что у ее сына нет проблем с лишним весом

Феофилактова подчеркнула, что ее сын всегда был активным мальчиком. Сейчас Даниэль занимается плаваньем, а недавно увлекся картингом. Также Женя поспешила указать на то, что ее наследник постоянно участвует в показе мод, а это означает, что если бы на нем плохо садилась одежда, его бы попросту не приглашали быть моделью, пишет StarHit.

Нужно сказать, что на сегодняшний день бывший избранник Феофилактовой получил сотни нелицеприятных комментариев и сообщений, где фолловеры продолжают критиковать Гусева за то, что он на самом деле не любит сына, ведь позволяет себе подобные выражения в его адрес.

«Гусев, зачем ты психику ребенку нарушаешь? Ну не любишь Даниэля, так не издевайся хоть!», - пишут в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:44

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