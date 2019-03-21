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Аппарат Opportunity сфотографировал на Марсе "человеческую мумию"

Аппарат Opportunity сфотографировал на Марсе предполагаемую "человеческую мумию". Уфологи нашли в фигуре сходство с древнеегипетскими статуями.
Аппарат Opportunity сфотографировал на Марсе "человеческую мумию"

В Google Earth появился снимок марсохода Opportunity, которому удалось запечатлеть на поверхности планеты нечто, напоминающее лежащую мумию человека или гуманоида. Тело, несколько отличающееся от ландшафта своим цветом, имеет туловище, голову и конечности, которые полностью сохранились. Лежит мумия на боку в позе, которая напомнила некоторым уфологам статуи богов и фараонов Древнего Египта.

О необычной находке сообщило издание Daily Star. Оно привело цитату одного из комментатором под фото в Google Earth. Так, Марс когда-то мог быть Землёй номер один.

Таким образом, гуманоид является марсианином, некогда жившим на Красной Планете со своими сородичами. Скептики уверены, что Opportunity заснял очередной камень необычной формы.

Напомним, аппарат был отправлен на Марс в 2004 году. В 2019-м миссию NASA завершило в связи с невозможностью выйти на связь с марсоходом.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:55

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