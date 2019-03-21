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Учёные: Женщины с семьями и друзьями живут дольше одиноких

Учёные из США выяснили, что женщины, у которых есть семьи и много друзей, живут дольше, чем одинокие. В исследовании специалисты задействовали дам с уже наступившей менопаузой.
Учёные: Женщины с семьями и друзьями живут дольше одиноких

Учёные выяснили следующее: чем больше участницы эксперимента общались с родными и близкими, делились с ними своими положительными и отрицательными эмоциями, находили в них поддержку – тем им чаще удавалось «перехитрить» смерть. Это объясняется способностью внешних позитивных факторов менять физиологию человека, тем самым улучшая его здоровье в долгосрочной перспективе.

В ходе научного опыта, длившегося почти 11 лет, 90 тысячам испытуемых 50-79-летнего возраста предлагалось отвечать на вопросы, связанные с их окружением и общением. По окончании исследования специалисты доказали: женщины с большими семьями и множеством друзей жили дольше более одиноких.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 10:40

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