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Похороны Юлии Началовой были отложены трижды

Похороны певицы Юлии Началовой были отложены трижды. Родственники исполнительницы сталкивались с многими обстоятельствами, не зависящими от них.
Похороны Юлии Началовой были отложены трижды

Согласно православной традиции похороны должны проходить на третий день после смерти, но родным Юлии Началовой помешал случай, и это повторилось несколько раз. Сначала они не смогли оплатить участок на Троекуровском кладбище, за него запросили 1 млн рублей. Чуть позже эту ситуацию помогли уладить местные власти Москвы, предложившие оплатить часть этой суммы из городского бюджета.

Похороны было принято провести 18 марта, но оказалось, что в этот день, на 17 участке, выделенном для певицы, будет проходить другое мероприятие – погребение медиа-менеджера Игоря Малашенко. Узнав это родственники артистки приняли решение перенести церемонию на 19 число, но и тут их ждало разочарование.

На этом же 17 участке в этот день уже были запланированы похороны бизнесмена Арнольда Спиваковского, бывшего мужа артистки Лолиты Милявской. Поэтому родственники знаменитости в очередной раз проверили расписание Троекуровского кладбища и приняли решение провести церемонию в четверг 21 марта.

Напомним, одновременно с Юлией Началовой будет похоронен режиссер Марлен Хуциев. Его могила также расположится на Троекуровском кладбище.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:28

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