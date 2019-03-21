Похороны Юлии Началовой были отложены трижды

Согласно православной традиции похороны должны проходить на третий день после смерти, но родным Юлии Началовой помешал случай, и это повторилось несколько раз. Сначала они не смогли оплатить участок на Троекуровском кладбище, за него запросили 1 млн рублей. Чуть позже эту ситуацию помогли уладить местные власти Москвы, предложившие оплатить часть этой суммы из городского бюджета.Похороны было принято провести 18 марта, но оказалось, что в этот день, на 17 участке, выделенном для певицы, будет проходить другое мероприятие – погребение медиа-менеджера Игоря Малашенко. Узнав это родственники артистки приняли решение перенести церемонию на 19 число, но и тут их ждало разочарование.На этом же 17 участке в этот день уже были запланированы похороны бизнесмена Арнольда Спиваковского, бывшего мужа артистки Лолиты Милявской. Поэтому родственники знаменитости в очередной раз проверили расписание Троекуровского кладбища и приняли решение провести церемонию в четверг 21 марта.Напомним, одновременно с Юлией Началовой будет похоронен режиссер Марлен Хуциев. Его могила также расположится на Троекуровском кладбище.