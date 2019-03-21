Похороны Юлии Началовой были отложены трижды
Похороны певицы Юлии Началовой были отложены трижды. Родственники исполнительницы сталкивались с многими обстоятельствами, не зависящими от них.
Согласно православной традиции похороны должны проходить на третий день после смерти, но родным Юлии Началовой помешал случай, и это повторилось несколько раз. Сначала они не смогли оплатить участок на Троекуровском кладбище, за него запросили 1 млн рублей. Чуть позже эту ситуацию помогли уладить местные власти Москвы, предложившие оплатить часть этой суммы из городского бюджета.
Похороны было принято провести 18 марта, но оказалось, что в этот день, на 17 участке, выделенном для певицы, будет проходить другое мероприятие – погребение медиа-менеджера Игоря Малашенко. Узнав это родственники артистки приняли решение перенести церемонию на 19 число, но и тут их ждало разочарование.
На этом же 17 участке в этот день уже были запланированы похороны бизнесмена Арнольда Спиваковского, бывшего мужа артистки Лолиты Милявской. Поэтому родственники знаменитости в очередной раз проверили расписание Троекуровского кладбища и приняли решение провести церемонию в четверг 21 марта.
Напомним, одновременно с Юлией Началовой будет похоронен режиссер Марлен Хуциев. Его могила также расположится на Троекуровском кладбище.
Согласно православной традиции похороны должны проходить на третий день после смерти, но родным Юлии Началовой помешал случай, и это повторилось несколько раз. Сначала они не смогли оплатить участок на Троекуровском кладбище, за него запросили 1 млн рублей. Чуть позже эту ситуацию помогли уладить местные власти Москвы, предложившие оплатить часть этой суммы из городского бюджета.
Похороны было принято провести 18 марта, но оказалось, что в этот день, на 17 участке, выделенном для певицы, будет проходить другое мероприятие – погребение медиа-менеджера Игоря Малашенко. Узнав это родственники артистки приняли решение перенести церемонию на 19 число, но и тут их ждало разочарование.
На этом же 17 участке в этот день уже были запланированы похороны бизнесмена Арнольда Спиваковского, бывшего мужа артистки Лолиты Милявской. Поэтому родственники знаменитости в очередной раз проверили расписание Троекуровского кладбища и приняли решение провести церемонию в четверг 21 марта.
Напомним, одновременно с Юлией Началовой будет похоронен режиссер Марлен Хуциев. Его могила также расположится на Троекуровском кладбище.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:28