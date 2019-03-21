АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
СМИ: Почему современная медицина не смогла спасти жизнь Юлии Началовой
EUR 72.94 USD 64.28
Курс валют на 21.03.2019

Начались продажи нового Hyundai Santa Fe 2019 без селектора КПП

Начались продажи нового удлиненного кроссовера Hyundai Santa Fe 2019. Его главные особенности – большие габариты и кнопки вместо традиционного селектора КПП.
Начались продажи нового Hyundai Santa Fe 2019 без селектора КПП

Данный кроссовер уже доступен на автомобильном рынке Китая. Новинка отличается своим внешним видом и большим габаритами. Данная версия для рынка Поднебесной на 160 мм длиннее обычной, а его колесная база превышает оригинал на 100 мм. Внешний вид Hyundai Santa Fe 2019 привлекает новыми бамперами, задними стойками и оригинальной оптикой.

Салон удлиненного кроссовера тоже подвергся существенным изменениям. Главные из них: три ряда сидений вместо двух и кнопки на месте традиционного селектора КПП. Функциональные возможности салона также впечатляют: беспроводная система зарядки гаджетов, современный мультимедийно-информационная система с голосовым управлением, а также сканер отпечатков пальцев, позволяющий блокировать центральный замок. Его датчики расположены как внутри, так и снаружи.

Под капотом Hyundai Santa Fe 2019 будет расположен только 2,0-литровый турбированный T-GDI, выдающий 240 «лошадей». Он будет работать вместе с 8-ступенчатой автоматической КПП. В зависимости от комплектации покупатель получит передний или полный привод.

Автомобиль уже доступен у дилеров в Китае. Цена базовой версии кроссовера Hyundai Santa Fe 2019 составляет 2 млн рублей по текущему курсу валют. За максимальную комплектацию придется выложить 2,8 млн.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики рассказали, как восстановить
Jeep заявила о начале серийного
Аппарат Opportunity сфотографировал на
Аллу Пугачеву раскритиковали за
Евгения Феофилактова заявила, что у ее
Учёные: Женщины с семьями и друзьями
Похороны Юлии Началовой были отложены
Елена Степаненко и Евгений Петросян
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Учёные рассказали о способе увеличения
Начались продажи нового Hyundai Santa
Вика Цыганова устроила танцы под
Ирина Горбачева побрилась налысо и
Падчерица Бориса Химичева боится за
Вздутие живота может быть симптомом
Актриса Галина Данилова рассказала, как
Директор Лепса Владимир Урюпин
Анастасия Волочкова сфотографировалась
«Никто не видел беременной»: Анастасия
Юрий Лоза обрадовался новости о
Филипп Киркоров отказывается говорить о
Стас Барецкий: Сергей Шнуров распускает
В последние годы у Юлии Началовой были
Екатерина Андреева в Дубае появилась
Врач Юлии Началовой заявил, что бывшие
Анна Михалкова дала откровенное
Равшана Куркова раскрыла некоторые
Беременная Джессика Симпсон надела
СМИ: Почему современная медицина не
Супруг Елены Ваенги Роман Садырбаев
Просмотреть все новости