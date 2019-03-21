Начались продажи нового Hyundai Santa Fe 2019 без селектора КПП
Начались продажи нового удлиненного кроссовера Hyundai Santa Fe 2019. Его главные особенности – большие габариты и кнопки вместо традиционного селектора КПП.
Данный кроссовер уже доступен на автомобильном рынке Китая. Новинка отличается своим внешним видом и большим габаритами. Данная версия для рынка Поднебесной на 160 мм длиннее обычной, а его колесная база превышает оригинал на 100 мм. Внешний вид Hyundai Santa Fe 2019 привлекает новыми бамперами, задними стойками и оригинальной оптикой.
Салон удлиненного кроссовера тоже подвергся существенным изменениям. Главные из них: три ряда сидений вместо двух и кнопки на месте традиционного селектора КПП. Функциональные возможности салона также впечатляют: беспроводная система зарядки гаджетов, современный мультимедийно-информационная система с голосовым управлением, а также сканер отпечатков пальцев, позволяющий блокировать центральный замок. Его датчики расположены как внутри, так и снаружи.
Под капотом Hyundai Santa Fe 2019 будет расположен только 2,0-литровый турбированный T-GDI, выдающий 240 «лошадей». Он будет работать вместе с 8-ступенчатой автоматической КПП. В зависимости от комплектации покупатель получит передний или полный привод.
Автомобиль уже доступен у дилеров в Китае. Цена базовой версии кроссовера Hyundai Santa Fe 2019 составляет 2 млн рублей по текущему курсу валют. За максимальную комплектацию придется выложить 2,8 млн.
Данный кроссовер уже доступен на автомобильном рынке Китая. Новинка отличается своим внешним видом и большим габаритами. Данная версия для рынка Поднебесной на 160 мм длиннее обычной, а его колесная база превышает оригинал на 100 мм. Внешний вид Hyundai Santa Fe 2019 привлекает новыми бамперами, задними стойками и оригинальной оптикой.
Салон удлиненного кроссовера тоже подвергся существенным изменениям. Главные из них: три ряда сидений вместо двух и кнопки на месте традиционного селектора КПП. Функциональные возможности салона также впечатляют: беспроводная система зарядки гаджетов, современный мультимедийно-информационная система с голосовым управлением, а также сканер отпечатков пальцев, позволяющий блокировать центральный замок. Его датчики расположены как внутри, так и снаружи.
Под капотом Hyundai Santa Fe 2019 будет расположен только 2,0-литровый турбированный T-GDI, выдающий 240 «лошадей». Он будет работать вместе с 8-ступенчатой автоматической КПП. В зависимости от комплектации покупатель получит передний или полный привод.
Автомобиль уже доступен у дилеров в Китае. Цена базовой версии кроссовера Hyundai Santa Fe 2019 составляет 2 млн рублей по текущему курсу валют. За максимальную комплектацию придется выложить 2,8 млн.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:08