Елена Степаненко и Евгений Петросян больше не выступают в дуэте

Степаненко, несмотря на ситуацию с разводом со своим звездным мужем, все еще числится в штатном расписании Театра миниатюр, однако ей не предлагают участие в новых творческих проектах. Отсутствуют в программе и совместные номера экс-супругов. Вопрос, будет ли бывшая семейная чета вместе выступать, заявляет гендиректор «Москонцерта» Александр Беленький, решает руководитель театра Татьяна Брухунова.Евгений Ваганович, по словам его коллег, подумывает, как заменить экс-супругу в их проектах. Роль женщины в некоторых номерах исполняет Михаил Вашуков. Актер считает, что с уходом Елены Григорьевны потерялся ряд интереснейших «семейных» шуток. Степаненко уже выступает сольно, поднимаясь в творчестве на ступень выше. Юмористка не бедствует, вскоре у нее гастроли в США, где стоимость билетов составляет порядка $45-85. Петросян, тяжело переживающий развод, полностью посвятил себя работе. Организацию концертов артиста взяла на себя Брухунова.