АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
СМИ: Почему современная медицина не смогла спасти жизнь Юлии Началовой
EUR 72.94 USD 64.28
Курс валют на 21.03.2019

Елена Степаненко и Евгений Петросян больше не выступают в дуэте

Елена Степаненко продолжает творческую деятельность, но их дуэта с Евгением Петросяном уже не существует. Юмористы гастролируют по миру отдельно с сольными выступлениями.
Елена Степаненко и Евгений Петросян больше не выступают в дуэте

Степаненко, несмотря на ситуацию с разводом со своим звездным мужем, все еще числится в штатном расписании Театра миниатюр, однако ей не предлагают участие в новых творческих проектах. Отсутствуют в программе и совместные номера экс-супругов. Вопрос, будет ли бывшая семейная чета вместе выступать, заявляет гендиректор «Москонцерта» Александр Беленький, решает руководитель театра Татьяна Брухунова.

Евгений Ваганович, по словам его коллег, подумывает, как заменить экс-супругу в их проектах. Роль женщины в некоторых номерах исполняет Михаил Вашуков. Актер считает, что с уходом Елены Григорьевны потерялся ряд интереснейших «семейных» шуток. Степаненко уже выступает сольно, поднимаясь в творчестве на ступень выше. Юмористка не бедствует, вскоре у нее гастроли в США, где стоимость билетов составляет порядка $45-85. Петросян, тяжело переживающий развод, полностью посвятил себя работе. Организацию концертов артиста взяла на себя Брухунова.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики рассказали, как восстановить
Jeep заявила о начале серийного
Аппарат Opportunity сфотографировал на
Аллу Пугачеву раскритиковали за
Евгения Феофилактова заявила, что у ее
Учёные: Женщины с семьями и друзьями
Похороны Юлии Началовой были отложены
Елена Степаненко и Евгений Петросян
Ксения Собчак и Константин Богомолов
Учёные рассказали о способе увеличения
Начались продажи нового Hyundai Santa
Вика Цыганова устроила танцы под
Ирина Горбачева побрилась налысо и
Падчерица Бориса Химичева боится за
Вздутие живота может быть симптомом
Актриса Галина Данилова рассказала, как
Директор Лепса Владимир Урюпин
Анастасия Волочкова сфотографировалась
«Никто не видел беременной»: Анастасия
Юрий Лоза обрадовался новости о
Филипп Киркоров отказывается говорить о
Стас Барецкий: Сергей Шнуров распускает
В последние годы у Юлии Началовой были
Екатерина Андреева в Дубае появилась
Врач Юлии Началовой заявил, что бывшие
Анна Михалкова дала откровенное
Равшана Куркова раскрыла некоторые
Беременная Джессика Симпсон надела
СМИ: Почему современная медицина не
Супруг Елены Ваенги Роман Садырбаев
Просмотреть все новости