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Вздутие живота может быть симптомом целиакии

Вздутие живота может быть симптомом целиакии, осложнениями которой являются бесплодие и рак. Болезнь легко принять за синдром раздражённого кишечника.
Вздутие живота может быть симптомом целиакии

Как пишет The Express, британские медики предупредили, что хроническое вздутие живота может указывать на целиакию. Многие люди, имеющие проблемы с кишечником, такие как нарушение его работы, боли и дискомфорт без явных причин, склонны не обращаться к врачам. По симптоматике СРК очень схож с целиакией - генетическим нарушением функции тонкого кишечника.

Организм человека не в состоянии перерабатывать глютен из-за недостатка ферментов. В Британии о связи СРК и целиакии знает лишь 3 процента населения, хотя последней страдает каждый сотый англичанин. Лишь 30 процентов случаев оказываются диагностированы.

Запущенная целиакия способна вызвать анемию, неврологические болезни, остеопороз и бесплодие. Возрастает риск развития лимфомы и рака кишечника. Людям, страдающим диареей, вздутием и запором, специалисты рекомендуют сдать обычный анализ крови, проверившись на целиакию.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:44

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