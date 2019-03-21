Вздутие живота может быть симптомом целиакии





Как пишет The Express, британские медики предупредили, что хроническое вздутие живота может указывать на целиакию. Многие люди, имеющие проблемы с кишечником, такие как нарушение его работы, боли и дискомфорт без явных причин, склонны не обращаться к врачам. По симптоматике СРК очень схож с целиакией - генетическим нарушением функции тонкого кишечника.Организм человека не в состоянии перерабатывать глютен из-за недостатка ферментов. В Британии о связи СРК и целиакии знает лишь 3 процента населения, хотя последней страдает каждый сотый англичанин. Лишь 30 процентов случаев оказываются диагностированы.Запущенная целиакия способна вызвать анемию, неврологические болезни, остеопороз и бесплодие. Возрастает риск развития лимфомы и рака кишечника. Людям, страдающим диареей, вздутием и запором, специалисты рекомендуют сдать обычный анализ крови, проверившись на целиакию.