Падчерица Бориса Химичева боится за свою жизнь из-за споров о наследстве





Потенциальные наследники актера не согласны с подобным решением и подозревают ее в подделке документов. Претендентами на материальные блага Химичева выступают его внебрачная дочь Дарья Ганичева и брат Леонид. За развязавшейся «войной», подозревает Дмитриева, может стоять экс-супруг Юрий Буланов, обвиняющий ее в финансовых аферах. Химичев в последнее время не общался с братом, вычеркнув из его жизни после ссоры. Леонид Петрович позволил себе пренебрежительно относиться к родственнику, называл его «актеришкой», чего знаменитость не мог ему простить. Близкие звезды, считает его падчерица, ищут лишь выгоду, а сами не соизволили ни разу навестить его могилу.Ганичева хочет судиться с Дмитриевой и доказать через суд свое родство с Химичевым, чтобы претендовать на все его имущество. Однако существует завещание, где четко выражена воля покойного. Актер не забыл упомянуть в нем и внебрачную дочь, оставив на ее имя вклад в банке. Эти имущественные споры беспокоят падчерицу Химичева, и она всерьез опасается за свою жизнь.