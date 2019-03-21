Актриса Галина Данилова рассказала, как едва не умерла из-за увольнения

«Могу сказать, что он меня тогда поднял, будто котёнка», – вспоминает знаменитость.



После известия об увольнении у Галины Даниловой поднялась температура почти до 41 ℃, которую она долгое время не могла сбить никакими методами. Тогда актриса думала, что наверняка умрёт, но, к счастью, всё обошлось.Затем Галина Данилова впала в глубокую депрессию, из которой артистку вытащил режиссер Марк Розовский, взявший её в спектакль на главную роль.После театра в карьере Галины Даниловой появилась юмористическая телепрограмма «6 кадров», благодаря которой об актрисе узнала вся страна.Касательно личной жизни, сердце Галины Даниловой ныне свободно. За плечами у 50-летней звезды – 4 замужества, и она верит, что вскоре встретит достойного мужчину.