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Актриса Галина Данилова рассказала, как едва не умерла из-за увольнения

Российская актриса кино и театра Галина Данилова в интервью Пятому каналу рассказала о том, как она в своё время едва не умерла из-за стресса, который получила на фоне проблем с работой. Тогда артистка попала под сокращение в театре «Сатирикон» и считала, что больше никогда не сможет выступать на сцене.
Актриса Галина Данилова рассказала, как едва не умерла из-за увольнения

После известия об увольнении у Галины Даниловой поднялась температура почти до 41 ℃, которую она долгое время не могла сбить никакими методами. Тогда актриса думала, что наверняка умрёт, но, к счастью, всё обошлось.

Затем Галина Данилова впала в глубокую депрессию, из которой артистку вытащил режиссер Марк Розовский, взявший её в спектакль на главную роль.

«Могу сказать, что он меня тогда поднял, будто котёнка», – вспоминает знаменитость.
Актриса Галина Данилова рассказала, как едва не умерла из-за увольнения

После театра в карьере Галины Даниловой появилась юмористическая телепрограмма «6 кадров», благодаря которой об актрисе узнала вся страна.

Касательно личной жизни, сердце Галины Даниловой ныне свободно. За плечами у 50-летней звезды – 4 замужества, и она верит, что вскоре встретит достойного мужчину.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:34

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