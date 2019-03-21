Ирина Горбачева побрилась налысо и снялась для американского журнала Vogue

Ирина Горбачева дала небольшое интервью журналистке журнала Vogue и рассказала о том, почему она решила приехать в эту страну, и зачем совершила такие радикальные изменения в своей внешности. Российская актриса прибыла в США с компанией друзей и сейчас предпочитает жить инкогнито. Такая ситуация приносит ей удовольствие и наслаждение.Фотосессия для Vogue оказалась очень необычной. Побритая налысо актриса была одета в строгую рубашку, а ее взгляд был одновременно серьезным и печальным. Американская журналистка отметила, подобное перевоплощение противоречит все культурным представлениями, доминирующим в России. Она уверена, на родине Ирины Горбачевой женщина должна иметь идеальную прическу, накрашенные губы и стильную одежду, поэтому актриса очень сильно выделяется на фоне своих коллег.Сама актриса рассказала о том, почему приняла решение приехать в Голливуд. Таким образом артистка хочет увидеть творческий и съемочный процесс создания фильмов изнутри, получить этот опыт, а затем использовать его в своих последующих работах.