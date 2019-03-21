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Директор Лепса Владимир Урюпин прокомментировал предложение о запрете выступлений артиста в Литве

Директор продюсерского центра Григория Лепса Владимир Урюпин прокомментировал предложение о запрете выступлений артиста в Литве. Он уверен, эта ситуация не будет иметь никакого развития.
Директор Лепса Владимир Урюпин прокомментировал предложение о запрете выступлений артиста в Литве

Совсем недавно парламентарии Литвы обратились к правительству с предложением сформировать «черный список» музыкантов, которым будет запрещено выступать в этой стране. В числе потенциальных претендентов оказался и сам Григорий Лепс, выступающий в Вильнюсе в самый разгар этих обсуждений.

Ситуацию не мог не прокомментировать директор продюсерского центра исполнителя Владимир Урюпин. Он отметил, на данный момент у певца не было никаких проблем с организацией своих выступлений в Литве. Совсем недавно артист отыграл концерт в Вильнюсе, а уже совсем скоро даст следующий в Шяуляй. Владимир Урюпин уверен, все эти предложения парламентариев так и останутся лишь идеями, и не будут реализованы в жизни. В завершении он добавил, что сам Григорий Лепс никак не будет комментировать эту ситуацию.

Напомним, совсем недавно артист дал очередной концерт в столице Литвы, Вильнюсе. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Там Григорий Лепс выложил небольшой отрывок этого выступления. Также артист сообщил о том, что в этот вечер на его концерте был «sold out» и поблагодарил своих поклонников за их улыбки и счастливые глаза.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:28

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