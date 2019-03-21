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«Никто не видел беременной»: Анастасия Заворотнюк могла воспользоваться услугами суррогатной матери

Анастасия Заворотнюк недавно показала общественности дочь, родившуюся около четырех месяцев назад, хотя никто не видел звезду беременной. Алексей Кирющенко, режиссер «Моей прекрасной няни», предполагает, что актриса могла воспользоваться услугами суррогатной матери.
«Никто не видел беременной»: Анастасия Заворотнюк могла воспользоваться услугами суррогатной матери

Он узнал о родах звезды из новостей. Кирющенко не понимает, как Заворотнюк удавалось так хорошо скрывать беременность. Никто из коллег даже не подозревал, что актриса вынашивает ребенка. Как отметил режиссер, в сроки, когда малышка появилась на свет, знаменитость как раз снималась у него в сериале «Между нами девочками-2» и перерывов не брала. Заворотнюк оставалась такой же изящной, «выдающегося» живота у нее не замечали, и вдруг - сообщение о рождении у нее девочки.

Актриса не комментирует заявления, что они с мужем Петром Чернышовым воспользовались услугами суррогатной матери, ссылаясь на чрезмерную занятость. По словам Заворотнюк, она не хотела информировать общественность о своем «интересном» положении, и даже ее семья узнала о будущем ребенке только за три месяца до его рождения.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:15

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