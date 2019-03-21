«Никто не видел беременной»: Анастасия Заворотнюк могла воспользоваться услугами суррогатной матери

Он узнал о родах звезды из новостей. Кирющенко не понимает, как Заворотнюк удавалось так хорошо скрывать беременность. Никто из коллег даже не подозревал, что актриса вынашивает ребенка. Как отметил режиссер, в сроки, когда малышка появилась на свет, знаменитость как раз снималась у него в сериале «Между нами девочками-2» и перерывов не брала. Заворотнюк оставалась такой же изящной, «выдающегося» живота у нее не замечали, и вдруг - сообщение о рождении у нее девочки.Актриса не комментирует заявления, что они с мужем Петром Чернышовым воспользовались услугами суррогатной матери, ссылаясь на чрезмерную занятость. По словам Заворотнюк, она не хотела информировать общественность о своем «интересном» положении, и даже ее семья узнала о будущем ребенке только за три месяца до его рождения.