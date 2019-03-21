Анастасия Волочкова сфотографировалась с «огнем любви»





Фотографии, на которых Волочкова без одежды стоит на снегу после бани, являются одними из ее любимых, кадры такого рода нередко появляются в профиле балерины в соцсети. Также она любит садиться на снегу на шпагат.На этот раз подписчики не сумели высказать свое мнение касательно очередного эротического снимка звезды, потому как та ограничила возможность комментирования собственных постов.