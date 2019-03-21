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Анастасия Волочкова сфотографировалась с «огнем любви»

Анастасия Волочкова опубликовала в социальной сети Instagram изображение, где запечатлена с так называемым «огнем любви». На фото балерина находится возле костра, прикрывая голое тело веником из бани.
Анастасия Волочкова сфотографировалась с «огнем любви»

Фотографии, на которых Волочкова без одежды стоит на снегу после бани, являются одними из ее любимых, кадры такого рода нередко появляются в профиле балерины в соцсети. Также она любит садиться на снегу на шпагат.
Анастасия Волочкова сфотографировалась с «огнем любви»

На этот раз подписчики не сумели высказать свое мнение касательно очередного эротического снимка звезды, потому как та ограничила возможность комментирования собственных постов.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:23

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