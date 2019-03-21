Анастасия Волочкова сфотографировалась с «огнем любви»
Анастасия Волочкова опубликовала в социальной сети Instagram изображение, где запечатлена с так называемым «огнем любви». На фото балерина находится возле костра, прикрывая голое тело веником из бани.
Фотографии, на которых Волочкова без одежды стоит на снегу после бани, являются одними из ее любимых, кадры такого рода нередко появляются в профиле балерины в соцсети. Также она любит садиться на снегу на шпагат.
На этот раз подписчики не сумели высказать свое мнение касательно очередного эротического снимка звезды, потому как та ограничила возможность комментирования собственных постов.
Фотографии, на которых Волочкова без одежды стоит на снегу после бани, являются одними из ее любимых, кадры такого рода нередко появляются в профиле балерины в соцсети. Также она любит садиться на снегу на шпагат.
На этот раз подписчики не сумели высказать свое мнение касательно очередного эротического снимка звезды, потому как та ограничила возможность комментирования собственных постов.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:23