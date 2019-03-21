АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
СМИ: Почему современная медицина не смогла спасти жизнь Юлии Началовой
EUR 72.94 USD 64.28
Курс валют на 21.03.2019

Юрий Лоза обрадовался новости о прекращении гастролей «Ленинграда»

Певец и композитор Юрий Лоза обрадовался новости о прекращении гастролей группировки «Ленинград». По словам исполнителя, уход Сергей Шнурова со сцены ничего не изменит.
Юрий Лоза обрадовался новости о прекращении гастролей «Ленинграда»

Юрий Лоза уже не первый раз комментирует разные новости из мира отечественного и мирового шоу-бизнеса. В этот раз певец и композитор решил высказать свое мнение относительно резонансного решения Сергей Шнурова прекратить гастроли его группировки «Ленинград». Артист уверен-этот исполнитель изначально не должен был выступать на сцене, поэтому его уход — это радостная новость.

Композитор отмечает, именно Сергей Шнуров ввел нецензурную речь в российский шоу-бизнес и обратного пути уже нет. Лоза уверен, в этом плане прекращение гастролей «Ленинграда» ничего не может изменить, так как эта ситуация уже закрепилась и сделать с этим ничего нельзя. В его молодости, вспоминает певец, такое положение вещей даже вообразить себе было сложно, а сейчас это воспринимается, как абсолютная норма. Юрий Лоза уверен, отчасти современную молодежь испортил именно Сергей Шнуров, поэтому родители не должны удивляться тому, что их дети постоянно ругаются.

Напомним, совсем недавно появилась информация о прекращении гастрольных выступлений группировки «Ленинград». Эта новость повергла в шок многих поклонников этого коллектива. Чуть позже Сергей Шнуров сделал еще более резонансное заявление – он хочет полностью распустить эту музыкальную команду.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актриса Галина Данилова рассказала, как
Директор Лепса Владимир Урюпин
Анастасия Волочкова сфотографировалась
«Никто не видел беременной»: Анастасия
Юрий Лоза обрадовался новости о
Филипп Киркоров отказывается говорить о
Стас Барецкий: Сергей Шнуров распускает
В последние годы у Юлии Началовой были
Екатерина Андреева в Дубае появилась
Врач Юлии Началовой заявил, что бывшие
Анна Михалкова дала откровенное
Равшана Куркова раскрыла некоторые
Беременная Джессика Симпсон надела
СМИ: Почему современная медицина не
Супруг Елены Ваенги Роман Садырбаев
Тапиры могут стать ключом к
Семья Юлии Началовой запретила
Учёные рассказали, как по ногтям
Определена черта характера матери,
Ученые смогли манипулировать жидким
Николас Кейдж снимется в экранизации
Британские ученые вырастили
Ученые: Пользователи смартфонов
Названы лучшие добавки для лечения
Ученые: Инфекцию может вызвать вирусный
Станислав Садальский рассказал о своей
Журналисты узнают, как проходят
Экс-подруга Хью Хефнера рассказала о
Виктория Лопырева назвала Игоря
Александра Савельева планирует родить
Просмотреть все новости