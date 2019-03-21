Юрий Лоза обрадовался новости о прекращении гастролей «Ленинграда»

Юрий Лоза уже не первый раз комментирует разные новости из мира отечественного и мирового шоу-бизнеса. В этот раз певец и композитор решил высказать свое мнение относительно резонансного решения Сергей Шнурова прекратить гастроли его группировки «Ленинград». Артист уверен-этот исполнитель изначально не должен был выступать на сцене, поэтому его уход — это радостная новость.Композитор отмечает, именно Сергей Шнуров ввел нецензурную речь в российский шоу-бизнес и обратного пути уже нет. Лоза уверен, в этом плане прекращение гастролей «Ленинграда» ничего не может изменить, так как эта ситуация уже закрепилась и сделать с этим ничего нельзя. В его молодости, вспоминает певец, такое положение вещей даже вообразить себе было сложно, а сейчас это воспринимается, как абсолютная норма. Юрий Лоза уверен, отчасти современную молодежь испортил именно Сергей Шнуров, поэтому родители не должны удивляться тому, что их дети постоянно ругаются.Напомним, совсем недавно появилась информация о прекращении гастрольных выступлений группировки «Ленинград». Эта новость повергла в шок многих поклонников этого коллектива. Чуть позже Сергей Шнуров сделал еще более резонансное заявление – он хочет полностью распустить эту музыкальную команду.