Филипп Киркоров отказывается говорить о покушении и усиливает охрану

Киркорова заметили на презентации нового музыкального видеоролика исполнителя ВладиМира. Знаменитость отличался чрезмерной нервозностью, возникшей, по мнению представителей прессы, из-за операции по удалению зуба, которую он перенес незадолго до светского мероприятия. Певец на просьбу прокомментировать историю, связанную с планируемым на него покушением, отреагировал очень остро. Артист, выкрикнув: «Закрыли тему!», демонстративно отвернулся и ушел.Гости презентации подметили, что Киркоров усилил свою охрану. Раньше бодигарды держались от подопечного подальше, но теперь следуют за ним по пятам. Телохранитель стоял рядом с певцом, когда тот подсел за столик к Заре и Елене Север, и наблюдал, чтобы никто из посторонних к артисту не подходил.Подозреваемые в покушении на Киркорова назвали заказчиком Максима Галкина, якобы приревновавшего Аллу Пугачеву к экс-супругу. На такое известие юморист ответил шуткой, мол, бывший муж Примадонны обиделся на него за то, что оценил его жизнь слишком дешево.