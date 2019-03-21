Филипп Киркоров отказывается говорить о покушении и усиливает охрану
Филипп Киркоров устал от вопросов, затрагивающих тему покушения, и больше не хочет ее обсуждать. Однако поп-король отечественной эстрады, как заметили журналисты, усилил свою охрану.
Киркорова заметили на презентации нового музыкального видеоролика исполнителя ВладиМира. Знаменитость отличался чрезмерной нервозностью, возникшей, по мнению представителей прессы, из-за операции по удалению зуба, которую он перенес незадолго до светского мероприятия. Певец на просьбу прокомментировать историю, связанную с планируемым на него покушением, отреагировал очень остро. Артист, выкрикнув: «Закрыли тему!», демонстративно отвернулся и ушел.
Гости презентации подметили, что Киркоров усилил свою охрану. Раньше бодигарды держались от подопечного подальше, но теперь следуют за ним по пятам. Телохранитель стоял рядом с певцом, когда тот подсел за столик к Заре и Елене Север, и наблюдал, чтобы никто из посторонних к артисту не подходил.
Подозреваемые в покушении на Киркорова назвали заказчиком Максима Галкина, якобы приревновавшего Аллу Пугачеву к экс-супругу. На такое известие юморист ответил шуткой, мол, бывший муж Примадонны обиделся на него за то, что оценил его жизнь слишком дешево.
Киркорова заметили на презентации нового музыкального видеоролика исполнителя ВладиМира. Знаменитость отличался чрезмерной нервозностью, возникшей, по мнению представителей прессы, из-за операции по удалению зуба, которую он перенес незадолго до светского мероприятия. Певец на просьбу прокомментировать историю, связанную с планируемым на него покушением, отреагировал очень остро. Артист, выкрикнув: «Закрыли тему!», демонстративно отвернулся и ушел.
Гости презентации подметили, что Киркоров усилил свою охрану. Раньше бодигарды держались от подопечного подальше, но теперь следуют за ним по пятам. Телохранитель стоял рядом с певцом, когда тот подсел за столик к Заре и Елене Север, и наблюдал, чтобы никто из посторонних к артисту не подходил.
Подозреваемые в покушении на Киркорова назвали заказчиком Максима Галкина, якобы приревновавшего Аллу Пугачеву к экс-супругу. На такое известие юморист ответил шуткой, мол, бывший муж Примадонны обиделся на него за то, что оценил его жизнь слишком дешево.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:00