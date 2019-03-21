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Филипп Киркоров отказывается говорить о покушении и усиливает охрану

Филипп Киркоров устал от вопросов, затрагивающих тему покушения, и больше не хочет ее обсуждать. Однако поп-король отечественной эстрады, как заметили журналисты, усилил свою охрану.
Филипп Киркоров отказывается говорить о покушении и усиливает охрану

Киркорова заметили на презентации нового музыкального видеоролика исполнителя ВладиМира. Знаменитость отличался чрезмерной нервозностью, возникшей, по мнению представителей прессы, из-за операции по удалению зуба, которую он перенес незадолго до светского мероприятия. Певец на просьбу прокомментировать историю, связанную с планируемым на него покушением, отреагировал очень остро. Артист, выкрикнув: «Закрыли тему!», демонстративно отвернулся и ушел.

Гости презентации подметили, что Киркоров усилил свою охрану. Раньше бодигарды держались от подопечного подальше, но теперь следуют за ним по пятам. Телохранитель стоял рядом с певцом, когда тот подсел за столик к Заре и Елене Север, и наблюдал, чтобы никто из посторонних к артисту не подходил.

Подозреваемые в покушении на Киркорова назвали заказчиком Максима Галкина, якобы приревновавшего Аллу Пугачеву к экс-супругу. На такое известие юморист ответил шуткой, мол, бывший муж Примадонны обиделся на него за то, что оценил его жизнь слишком дешево.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:00

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