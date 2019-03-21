АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
СМИ: Почему современная медицина не смогла спасти жизнь Юлии Началовой
EUR 72.94 USD 64.28
Курс валют на 21.03.2019

Стас Барецкий: Сергей Шнуров распускает «Ленинград» из-за желания стать отцом

Сергей Шнуров распускает «Ленинград» из-за желания стать отцом, уйти в политику или невозможности далее сочинять «убойную» музыку. Так соответственное желание рок-музыканта прокомментировал экс-вокалист питерской группировки Стас Барецкий.
Стас Барецкий: Сергей Шнуров распускает «Ленинград» из-за желания стать отцом

Ранее в Instagram Шнуров заявил, что в текущем году его коллектив дает последний тур: артисты отыграют несколько концертов на стадионах в разных городах, после чего группа прекратит свое существование. Высказываясь о данном намерении фронтмена, Барецкий отметил, что такой сценарий обсуждался уже давно. Ныне Шнуров и его жена занимаются поиском суррогатной матери, которая сможет родить паре ребенка. Бывший участник «Ленинград» уверен, что молодая супруга могла принудить музыканта закончить музыкальную карьеру.

Также звездный комментатор не исключил, что его коллега продолжит заниматься творчеством, но не в подобных масштабах, а также может уйти в политику, тем более, не так давно Шнуров стал членом комитета по культуре в Госдуме. Уверен Стас Барецкий и в том, что «Ленинград» себя изжил, поэтому его лидеру нужно идти дальше и пытаться развивать себя.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актриса Галина Данилова рассказала, как
Директор Лепса Владимир Урюпин
Анастасия Волочкова сфотографировалась
«Никто не видел беременной»: Анастасия
Юрий Лоза обрадовался новости о
Филипп Киркоров отказывается говорить о
Стас Барецкий: Сергей Шнуров распускает
В последние годы у Юлии Началовой были
Екатерина Андреева в Дубае появилась
Врач Юлии Началовой заявил, что бывшие
Анна Михалкова дала откровенное
Равшана Куркова раскрыла некоторые
Беременная Джессика Симпсон надела
СМИ: Почему современная медицина не
Супруг Елены Ваенги Роман Садырбаев
Тапиры могут стать ключом к
Семья Юлии Началовой запретила
Учёные рассказали, как по ногтям
Определена черта характера матери,
Ученые смогли манипулировать жидким
Николас Кейдж снимется в экранизации
Британские ученые вырастили
Ученые: Пользователи смартфонов
Названы лучшие добавки для лечения
Ученые: Инфекцию может вызвать вирусный
Станислав Садальский рассказал о своей
Журналисты узнают, как проходят
Экс-подруга Хью Хефнера рассказала о
Виктория Лопырева назвала Игоря
Александра Савельева планирует родить
Просмотреть все новости