Стас Барецкий: Сергей Шнуров распускает «Ленинград» из-за желания стать отцом
Сергей Шнуров распускает «Ленинград» из-за желания стать отцом, уйти в политику или невозможности далее сочинять «убойную» музыку. Так соответственное желание рок-музыканта прокомментировал экс-вокалист питерской группировки Стас Барецкий.
Ранее в Instagram Шнуров заявил, что в текущем году его коллектив дает последний тур: артисты отыграют несколько концертов на стадионах в разных городах, после чего группа прекратит свое существование. Высказываясь о данном намерении фронтмена, Барецкий отметил, что такой сценарий обсуждался уже давно. Ныне Шнуров и его жена занимаются поиском суррогатной матери, которая сможет родить паре ребенка. Бывший участник «Ленинград» уверен, что молодая супруга могла принудить музыканта закончить музыкальную карьеру.
Также звездный комментатор не исключил, что его коллега продолжит заниматься творчеством, но не в подобных масштабах, а также может уйти в политику, тем более, не так давно Шнуров стал членом комитета по культуре в Госдуме. Уверен Стас Барецкий и в том, что «Ленинград» себя изжил, поэтому его лидеру нужно идти дальше и пытаться развивать себя.
Ранее в Instagram Шнуров заявил, что в текущем году его коллектив дает последний тур: артисты отыграют несколько концертов на стадионах в разных городах, после чего группа прекратит свое существование. Высказываясь о данном намерении фронтмена, Барецкий отметил, что такой сценарий обсуждался уже давно. Ныне Шнуров и его жена занимаются поиском суррогатной матери, которая сможет родить паре ребенка. Бывший участник «Ленинград» уверен, что молодая супруга могла принудить музыканта закончить музыкальную карьеру.
Также звездный комментатор не исключил, что его коллега продолжит заниматься творчеством, но не в подобных масштабах, а также может уйти в политику, тем более, не так давно Шнуров стал членом комитета по культуре в Госдуме. Уверен Стас Барецкий и в том, что «Ленинград» себя изжил, поэтому его лидеру нужно идти дальше и пытаться развивать себя.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:55