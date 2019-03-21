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В последние годы у Юлии Началовой были проблемы с деньгами

Жизнь Юлии Началовой выглядела успешной и самодостаточной, но это оказалось лишь иллюзией. В последние годы у артистки были серьезные проблемы с деньгами.
В последние годы у Юлии Началовой были проблемы с деньгами

Об этом рассказал бывший лечащий врач певицы Василий Шуров. По его словам, многие атрибуты роскоши и успешной жизни у Юлии Началовой остались с прошлых лет и от замужеств. Такая финансовая ситуация сложилась из-за того, что исполнительница была творчески невостребованной.

Василий Шуров вспоминает, такая ситуация вынуждала артистку постоянно что-то рекламировать в своих социальных сетях, работать в салонах красоты и заниматься другой подобной деятельностью. По слова врача, PR-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева работала полностью бесплатно. Отдельно он рассказала о ситуации, которая сложилась с лечением исполнительницы. Василий Шуров отмечает, в последнее время разы певица лечилась в клинике абсолютно бесплатно, так как у нее просто не было денег.

Эти слова врача подтверждаются и другими фактами. Артист Николай Басков обратился к своим коллегам и простым поклонникам Юлии Началовой с просьбой помочь семье погибшей певицы с организацией похорон. Также появилась информация о том, что родственники артистки не смогли самостоятельно купить место на Троекуровском кладбище. Цена вопроса –более 1 млн рублей. Чуть позже было принято решение выделить место для погребения Юлии Началовой бесплатно.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:50

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