Екатерина Андреева в Дубае появилась на публике в смелом образе

Андрееву российские телезрители знают, как журналистку со строгим деловым стилем, но в жизни она нередко удивляла подписчиков в социальных сетях выбором красивых нарядов. Как правило, на критику ведущая не реагирует, потому как не считает, что в 57-летнем возрасте стоит отказываться от молодежных тенденций.Недавно она отправилась в Дубай, где сделала очередной фотоснимок, представ перед почитателями в стильном образе. На этот раз ведущая надела «золотую» куртку, джинсовые брюки с дырками и платье. Под кадром в Instagram Андреева написала свое мнение о значимости соцсетей в современном мире, благодаря которым люди имеют возможность общаться с теми, кого не знают лично. По ее мнению, сегодня уже сбываются фантазии писателей Рэя Брэдбери, Евгения Замятина и Джорджа Оруэлла, известных своими антиутопиями.Фанатам понравился внешний вид ведущей. Они похвалили ее вкус. При этом одна из подписчиц заметила, что ее кумир смотрится довольно строго, но звезда ответила, что трудится в передаче «Время», а не в развлекательном шоу.