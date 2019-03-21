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Екатерина Андреева в Дубае появилась на публике в смелом образе

Екатерина Андреева отдыхает в Дубае, решив появиться на публике в смелом образе. Предпочитающая модные наряды, ведущая надела джинсы с дырками, платье и «золотую куртку».
Екатерина Андреева в Дубае появилась на публике в смелом образе

Андрееву российские телезрители знают, как журналистку со строгим деловым стилем, но в жизни она нередко удивляла подписчиков в социальных сетях выбором красивых нарядов. Как правило, на критику ведущая не реагирует, потому как не считает, что в 57-летнем возрасте стоит отказываться от молодежных тенденций.

Недавно она отправилась в Дубай, где сделала очередной фотоснимок, представ перед почитателями в стильном образе. На этот раз ведущая надела «золотую» куртку, джинсовые брюки с дырками и платье. Под кадром в Instagram Андреева написала свое мнение о значимости соцсетей в современном мире, благодаря которым люди имеют возможность общаться с теми, кого не знают лично. По ее мнению, сегодня уже сбываются фантазии писателей Рэя Брэдбери, Евгения Замятина и Джорджа Оруэлла, известных своими антиутопиями.

Фанатам понравился внешний вид ведущей. Они похвалили ее вкус. При этом одна из подписчиц заметила, что ее кумир смотрится довольно строго, но звезда ответила, что трудится в передаче «Время», а не в развлекательном шоу.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:44

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