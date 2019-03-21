Врач Юлии Началовой заявил, что бывшие мужья певицы не приходили к ней во время лечения

Врач Юлии Началовой рассказал о ситуации, свидетелем которой стал еще полгода назад. Тогда артистка попала в больницу в очень тяжелом состоянии: воспаление, сильные боли и распухшие ноги. Василий Шуров вспоминает, тогда к певице ни разу не приехал никто из ее трех бывших мужей. Рядом со звездой находились только ее родители, в основном отец, не отходивший от койки дочери.Василий Шуров также рассказал об резонансном инциденте, случившемся между Юлией Началовой и экипажем ДПС. Тогда артистка отказалась проходить медицинское освидетельствование, что вызвало немалый резонанс в СМИ. После этого карьера певицы опять пошла в гору, ее стали чаще звать на корпоративы, она даже сняла новый клип.В последние годы Юлия Началова жила крайне скромно, вспоминает врач. Она бралась за любую работу, так как ей было необходимо обеспечивать семью. Врач рассказывает, у певицы была хорошая, но достаточно старая машина, купленная много лет назад. Также артистка имела квартиру, за которую она боролась с хоккеистом Александром Фроловым. Юлия Началова пыталась вернуть эту недвижимость себе с помощью суда.