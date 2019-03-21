Врач Юлии Началовой заявил, что бывшие мужья певицы не приходили к ней во время лечения
Лечащий врач Юлии Началовой рассказал о том, кто посещал артистку во время ее лечения. Василий Шуров заявил, что в этот момент к певице никто из бывших мужей не приходил.
Врач Юлии Началовой рассказал о ситуации, свидетелем которой стал еще полгода назад. Тогда артистка попала в больницу в очень тяжелом состоянии: воспаление, сильные боли и распухшие ноги. Василий Шуров вспоминает, тогда к певице ни разу не приехал никто из ее трех бывших мужей. Рядом со звездой находились только ее родители, в основном отец, не отходивший от койки дочери.
Василий Шуров также рассказал об резонансном инциденте, случившемся между Юлией Началовой и экипажем ДПС. Тогда артистка отказалась проходить медицинское освидетельствование, что вызвало немалый резонанс в СМИ. После этого карьера певицы опять пошла в гору, ее стали чаще звать на корпоративы, она даже сняла новый клип.
В последние годы Юлия Началова жила крайне скромно, вспоминает врач. Она бралась за любую работу, так как ей было необходимо обеспечивать семью. Врач рассказывает, у певицы была хорошая, но достаточно старая машина, купленная много лет назад. Также артистка имела квартиру, за которую она боролась с хоккеистом Александром Фроловым. Юлия Началова пыталась вернуть эту недвижимость себе с помощью суда.
Врач Юлии Началовой рассказал о ситуации, свидетелем которой стал еще полгода назад. Тогда артистка попала в больницу в очень тяжелом состоянии: воспаление, сильные боли и распухшие ноги. Василий Шуров вспоминает, тогда к певице ни разу не приехал никто из ее трех бывших мужей. Рядом со звездой находились только ее родители, в основном отец, не отходивший от койки дочери.
Василий Шуров также рассказал об резонансном инциденте, случившемся между Юлией Началовой и экипажем ДПС. Тогда артистка отказалась проходить медицинское освидетельствование, что вызвало немалый резонанс в СМИ. После этого карьера певицы опять пошла в гору, ее стали чаще звать на корпоративы, она даже сняла новый клип.
В последние годы Юлия Началова жила крайне скромно, вспоминает врач. Она бралась за любую работу, так как ей было необходимо обеспечивать семью. Врач рассказывает, у певицы была хорошая, но достаточно старая машина, купленная много лет назад. Также артистка имела квартиру, за которую она боролась с хоккеистом Александром Фроловым. Юлия Началова пыталась вернуть эту недвижимость себе с помощью суда.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:37