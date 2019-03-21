Тапиры могут стать ключом к восстановлению деградированных тропических лесов
Результаты нового исследования, проведенного бразильскими учеными, показали, что тапиры могут помочь тропическим лесам восстановиться после разрушительного использования человеком. Информация о научной работе опубликована в зарубежном издании Мongabay.
Тапиры, травоядные непарнокопытные млекопитающие, являются достаточно большими животными. Они достигают в длину 2,2 метра, а их вес составляет 250 килограммов. По это причине они могут переносить в своем желудке много разных видов семян, которые затем попадают в лесную почву вместе с их испражнениями.
До сих пор большинство ученых изучали это «рассеяние семян» в нетронутых лесах. Однако ученые из Бразильского федерального университета Лавры и Института экологических исследований Амазонки решили узнать о влиянии тапиров на деградированные леса.
На исследовательской площадке в бразильской Амазонии эксперты искали помет тапиров на трех лесных участках с разным уровнем воздействия. Деревья на одном из них сжигались почти каждый год. На другой территории специалисты устраивали экспериментальные пожары каждые три года. На третьем участке с деревьями вообще не производили никаких действий.
Наблюдая за поведением животных, специалисты обнаружили, что распределение семян вместе с испражнениями тапиров на сожженных участках в три раза превосходит этот показатель в нетронутом лесу. Они переносили семена, представляющие 24 вида растений, на выгоревшую местность. Почти все семена, найденные в навозе тапиров, оказались целыми и невредимыми и вполне могли прорасти.
По словам авторов научной работы, полученные данные показывают, что тапиры важны, чтобы помочь тропическим лесам возродиться естественным путем.
Тапиры, травоядные непарнокопытные млекопитающие, являются достаточно большими животными. Они достигают в длину 2,2 метра, а их вес составляет 250 килограммов. По это причине они могут переносить в своем желудке много разных видов семян, которые затем попадают в лесную почву вместе с их испражнениями.
До сих пор большинство ученых изучали это «рассеяние семян» в нетронутых лесах. Однако ученые из Бразильского федерального университета Лавры и Института экологических исследований Амазонки решили узнать о влиянии тапиров на деградированные леса.
На исследовательской площадке в бразильской Амазонии эксперты искали помет тапиров на трех лесных участках с разным уровнем воздействия. Деревья на одном из них сжигались почти каждый год. На другой территории специалисты устраивали экспериментальные пожары каждые три года. На третьем участке с деревьями вообще не производили никаких действий.
Наблюдая за поведением животных, специалисты обнаружили, что распределение семян вместе с испражнениями тапиров на сожженных участках в три раза превосходит этот показатель в нетронутом лесу. Они переносили семена, представляющие 24 вида растений, на выгоревшую местность. Почти все семена, найденные в навозе тапиров, оказались целыми и невредимыми и вполне могли прорасти.
По словам авторов научной работы, полученные данные показывают, что тапиры важны, чтобы помочь тропическим лесам возродиться естественным путем.
Наука / Авторские новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:50