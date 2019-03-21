Тапиры могут стать ключом к восстановлению деградированных тропических лесов





Тапиры, травоядные непарнокопытные млекопитающие, являются достаточно большими животными. Они достигают в длину 2,2 метра, а их вес составляет 250 килограммов. По это причине они могут переносить в своем желудке много разных видов семян, которые затем попадают в лесную почву вместе с их испражнениями.До сих пор большинство ученых изучали это «рассеяние семян» в нетронутых лесах. Однако ученые из Бразильского федерального университета Лавры и Института экологических исследований Амазонки решили узнать о влиянии тапиров на деградированные леса.На исследовательской площадке в бразильской Амазонии эксперты искали помет тапиров на трех лесных участках с разным уровнем воздействия. Деревья на одном из них сжигались почти каждый год. На другой территории специалисты устраивали экспериментальные пожары каждые три года. На третьем участке с деревьями вообще не производили никаких действий.Наблюдая за поведением животных, специалисты обнаружили, что распределение семян вместе с испражнениями тапиров на сожженных участках в три раза превосходит этот показатель в нетронутом лесу. Они переносили семена, представляющие 24 вида растений, на выгоревшую местность. Почти все семена, найденные в навозе тапиров, оказались целыми и невредимыми и вполне могли прорасти.По словам авторов научной работы, полученные данные показывают, что тапиры важны, чтобы помочь тропическим лесам возродиться естественным путем.