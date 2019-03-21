АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тапиры могут стать ключом к восстановлению деградированных тропических лесов
EUR 72.94 USD 64.28
Курс валют на 21.03.2019

Тапиры могут стать ключом к восстановлению деградированных тропических лесов

Результаты нового исследования, проведенного бразильскими учеными, показали, что тапиры могут помочь тропическим лесам восстановиться после разрушительного использования человеком. Информация о научной работе опубликована в зарубежном издании Мongabay.


Тапиры могут стать ключом к восстановлению деградированных тропических лесов

Тапиры, травоядные непарнокопытные млекопитающие, являются достаточно большими животными. Они достигают в длину 2,2 метра, а их вес составляет 250 килограммов. По это причине они могут переносить в своем желудке много разных видов семян, которые затем попадают в лесную почву вместе с их испражнениями.

До сих пор большинство ученых изучали это «рассеяние семян» в нетронутых лесах. Однако ученые из Бразильского федерального университета Лавры и Института экологических исследований Амазонки решили узнать о влиянии тапиров на деградированные леса.

На исследовательской площадке в бразильской Амазонии эксперты искали помет тапиров на трех лесных участках с разным уровнем воздействия. Деревья на одном из них сжигались почти каждый год. На другой территории специалисты устраивали экспериментальные пожары каждые три года. На третьем участке с деревьями вообще не производили никаких действий.

Наблюдая за поведением животных, специалисты обнаружили, что распределение семян вместе с испражнениями тапиров на сожженных участках в три раза превосходит этот показатель в нетронутом лесу. Они переносили семена, представляющие 24 вида растений, на выгоревшую местность. Почти все семена, найденные в навозе тапиров, оказались целыми и невредимыми и вполне могли прорасти.

Тапиры могут стать ключом к восстановлению деградированных тропических лесов

По словам авторов научной работы, полученные данные показывают, что тапиры важны, чтобы помочь тропическим лесам возродиться естественным путем.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Супруг Елены Ваенги Роман Садырбаев
Тапиры могут стать ключом к
Семья Юлии Началовой запретила
Учёные рассказали, как по ногтям
Определена черта характера матери,
Ученые смогли манипулировать жидким
Николас Кейдж снимется в экранизации
Британские ученые вырастили
Ученые: Пользователи смартфонов
Названы лучшие добавки для лечения
Ученые: Инфекцию может вызвать вирусный
Станислав Садальский рассказал о своей
Журналисты узнают, как проходят
Экс-подруга Хью Хефнера рассказала о
Виктория Лопырева назвала Игоря
Александра Савельева планирует родить
Зрители «Дом-2» нашли девушку, с
Максим Галкин показал завтрак детей с
Появились слухи, что Яна Шевцова
Таир Мамедов рассказал о своей
Ирина Пинчук и Роман Гриценко стали
Надежда Ермакова похвасталась в Сети
«Снова удлинила ноги»: Яну Рудковскую
Роман Гриценко заступился за Ирину
Маргарита Овсянникова похвасталась
Тренер Газзаев: Началову и Алдонина
Ксения Бородина захотела подарок от
Анна Калашникова организовала
Анна Хилькевич опубликовала фото со
Юлию Началову похоронят в «счастливом»
Просмотреть все новости