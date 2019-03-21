АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тапиры могут стать ключом к восстановлению деградированных тропических лесов
EUR 72.94 USD 64.28
Курс валют на 21.03.2019

Семья Юлии Началовой запретила видеосъемку на похоронах певицы

Семья Юлии Началовой запретила вести видеосъемку на церемонии прощания и похоронах певицы. Об этом рассказали сотрудники ГУП «Ритуал».


Семья Юлии Началовой запретила видеосъемку на похоронах певицы

Известная исполнительница и актриса Юлия Началова ушла из жизни 16 марта. Ей было всего лишь 38 лет. Отец артистки назвал причиной трагедии сепсис в сочетании с сахарным диабетом.

Несмотря на то, что снимать на видеокамеру процесс прощания с покойной знаменитостью и похороны будет запрещено, гражданская панихида будет открытой, и поклонники смогут принять участие в ритуале.

Юлию Началову похоронят 21 марта на 17-м участке Троекуровского кладбища.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Супруг Елены Ваенги Роман Садырбаев
Тапиры могут стать ключом к
Семья Юлии Началовой запретила
Учёные рассказали, как по ногтям
Определена черта характера матери,
Ученые смогли манипулировать жидким
Николас Кейдж снимется в экранизации
Британские ученые вырастили
Ученые: Пользователи смартфонов
Названы лучшие добавки для лечения
Ученые: Инфекцию может вызвать вирусный
Станислав Садальский рассказал о своей
Журналисты узнают, как проходят
Экс-подруга Хью Хефнера рассказала о
Виктория Лопырева назвала Игоря
Александра Савельева планирует родить
Зрители «Дом-2» нашли девушку, с
Максим Галкин показал завтрак детей с
Появились слухи, что Яна Шевцова
Таир Мамедов рассказал о своей
Ирина Пинчук и Роман Гриценко стали
Надежда Ермакова похвасталась в Сети
«Снова удлинила ноги»: Яну Рудковскую
Роман Гриценко заступился за Ирину
Маргарита Овсянникова похвасталась
Тренер Газзаев: Началову и Алдонина
Ксения Бородина захотела подарок от
Анна Калашникова организовала
Анна Хилькевич опубликовала фото со
Юлию Началову похоронят в «счастливом»
Просмотреть все новости