Семья Юлии Началовой запретила видеосъемку на похоронах певицы
Семья Юлии Началовой запретила вести видеосъемку на церемонии прощания и похоронах певицы. Об этом рассказали сотрудники ГУП «Ритуал».
Известная исполнительница и актриса Юлия Началова ушла из жизни 16 марта. Ей было всего лишь 38 лет. Отец артистки назвал причиной трагедии сепсис в сочетании с сахарным диабетом.
Несмотря на то, что снимать на видеокамеру процесс прощания с покойной знаменитостью и похороны будет запрещено, гражданская панихида будет открытой, и поклонники смогут принять участие в ритуале.
Юлию Началову похоронят 21 марта на 17-м участке Троекуровского кладбища.
Известная исполнительница и актриса Юлия Началова ушла из жизни 16 марта. Ей было всего лишь 38 лет. Отец артистки назвал причиной трагедии сепсис в сочетании с сахарным диабетом.
Несмотря на то, что снимать на видеокамеру процесс прощания с покойной знаменитостью и похороны будет запрещено, гражданская панихида будет открытой, и поклонники смогут принять участие в ритуале.
Юлию Началову похоронят 21 марта на 17-м участке Троекуровского кладбища.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:34