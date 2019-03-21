Семья Юлии Началовой запретила видеосъемку на похоронах певицы





Известная исполнительница и актриса Юлия Началова ушла из жизни 16 марта. Ей было всего лишь 38 лет. Отец артистки назвал причиной трагедии сепсис в сочетании с сахарным диабетом.Несмотря на то, что снимать на видеокамеру процесс прощания с покойной знаменитостью и похороны будет запрещено, гражданская панихида будет открытой, и поклонники смогут принять участие в ритуале.Юлию Началову похоронят 21 марта на 17-м участке Троекуровского кладбища.