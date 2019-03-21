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Беременная Джессика Симпсон надела бикини, продемонстрировав огромный живот

Известная певица и актриса Джессика Симпсон, которая готовится стать мамой в третий раз, опубликовала в социальной сети Instagram смелый снимок. Будучи на поздних сроках беременности, артистка не постеснялась надеть бикини и продемонстрировать многочисленным фолловерам огромный живот.


Беременная Джессика Симпсон надела бикини, продемонстрировав огромный живот

В семье Джессики Симпсон и ее супруга Эрика Джонсона уже есть двое детей: 6-летняя дочь Максвелл и 5-летний сын Эйс. Однако супруги решили не останавливаться на достигнутом, и осенью прошлого года общественность узнала, что пара ожидает появления на свет своего третьего ребенка.

Беременность знаменитости протекала не совсем гладко. На ранних сроках певица сильно прибавила в весе, а ее ноги стали отекать. Вдобавок ко всему недавно Джессика Симпсон попала в больницу из-за бронхита, но, к счастью, все закончилось благополучно.

Несмотря на то, что радостное событие в жизни актрисы произойдет совсем скоро, она не забывает о своих многочисленных поклонниках. Накануне она опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует в бикини и демонстрирует очень большой живот.

Беременная Джессика Симпсон надела бикини, продемонстрировав огромный живот

Почитатели тепло отнеслись к фотографии своей любимицы. Одни фолловеры отметили, что звезда отлично выглядит. Другие же обратили внимание на внушительные размеры ее живота и задали Джессике Симпсон вопрос, не беременна ли она близнецами.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:16

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