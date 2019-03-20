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Журналисты узнают, как проходят «Учебные дни в музее» и зададут вопросы Исааку Калине

Пресс-конференция по поводу того, как продвигается в столице проект «Учебный день в музее», состоится в Департаменте образования и науки Москвы 21 марта в 15.30.
Журналисты узнают, как проходят «Учебные дни в музее» и зададут вопросы Исааку Калине

Напомним, он стартовал в начале февраля прошлого года, и дает возможность школьникам столицы получать знания в выставочных залах крупнейших музеев столицы. Используя экспозиции, архивные данные, представленные в музеях, экспонаты и артефакты, педагоги дают учебный материал школьникам наиболее полно и наглядно. В отличие от предыдущего проекта «Урок в музее», школьники проводят среди музейных залов весь учебный день. О результатах нововведения расскажут директор Городского методического центра Андрей Зинин, куратор данного проекта Екатерина Кирьянова, специалисты музеев и директора школ. Также на вопросы представителей СМИ касательно других аспектов столичного образования ответит глава ведомства Исаак Калина.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 22:33

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