Журналисты узнают, как проходят «Учебные дни в музее» и зададут вопросы Исааку Калине





Напомним, он стартовал в начале февраля прошлого года, и дает возможность школьникам столицы получать знания в выставочных залах крупнейших музеев столицы. Используя экспозиции, архивные данные, представленные в музеях, экспонаты и артефакты, педагоги дают учебный материал школьникам наиболее полно и наглядно. В отличие от предыдущего проекта «Урок в музее», школьники проводят среди музейных залов весь учебный день. О результатах нововведения расскажут директор Городского методического центра Андрей Зинин, куратор данного проекта Екатерина Кирьянова, специалисты музеев и директора школ. Также на вопросы представителей СМИ касательно других аспектов столичного образования ответит глава ведомства Исаак Калина.