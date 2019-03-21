Супруг Елены Ваенги Роман Садырбаев рассказал о самочувствии певицы





Он поражает трахеи, что вызывает перегрузку и несмыкание связок. Ваенга из-за этого опасного вируса физически не может петь. Российская исполнительница уже перенесла несколько концертов, запланированных на ближайший период.Знаменитость объяснила, ей просто «нечем петь»: «Март, «чихающий» со всех сторон, «сломал» мой инструмент». Звезда пообещала вскоре сообщить о датах будущих выступлений. Концерт Ваенги в Самаре, который должен был состояться 23 марта, перенесен на 30 апреля. Организаторы сообщили, что билеты не нужно сдавать, они остаются действительными.