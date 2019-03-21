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Супруг Елены Ваенги Роман Садырбаев рассказал о самочувствии певицы

Супруг Елены Ваенги поделился подробностями о самочувствии певицы. Роман Садырбаев отметил, причиной недомогания артистки стал вирус.
Супруг Елены Ваенги Роман Садырбаев рассказал о самочувствии певицы

Он поражает трахеи, что вызывает перегрузку и несмыкание связок. Ваенга из-за этого опасного вируса физически не может петь. Российская исполнительница уже перенесла несколько концертов, запланированных на ближайший период.

Знаменитость объяснила, ей просто «нечем петь»: «Март, «чихающий» со всех сторон, «сломал» мой инструмент». Звезда пообещала вскоре сообщить о датах будущих выступлений. Концерт Ваенги в Самаре, который должен был состояться 23 марта, перенесен на 30 апреля. Организаторы сообщили, что билеты не нужно сдавать, они остаются действительными.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:00

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