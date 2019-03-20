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Станислав Садальский рассказал о своей дочери и скончавшейся за границей экс-супруге

Станислав Садальский посетил программу Бориса Корчевникова «Судьба человека». Знаменитость рассказал о своей дочери Пирио и вспомнил о ее матери, скончавшейся в прошлом году.
Станислав Садальский рассказал о своей дочери и скончавшейся за границей экс-супруге

Садальский не любит обсуждать свою личную жизнь с посторонними, скрывает подробности о семье. Корчевникову с трудом удалось вызвать на откровения неразговорчивого гостя. Актер единственный раз состоял в официальном браке, но союз оказался недолгим. Знаменитость в свое время женился на гражданке Финляндии, родившей ему дочь Пирио. В минувшем году экс-супруга Садальского умерла, и актер сожалеет, что не увиделся с ней перед ее смертью. Звезда был на похоронах бывшей жены. С дочерью знаменитость не общается, она никогда не приезжала к нему в Россию, не знает русского языка, и уже давно живет своей жизнью.

У актера был шанс наладить отношения с наследницей, но он его упустил. Когда Пирио заканчивала колледж, отец пообещал приехать на ее выпускной, но неприятный случай нарушил его планы, и он не сдержал данное дочери слово. Садальский пытался продать бабушкины серьги, чтобы выручить деньги на поездку, однако его отравили и обворовали в «Метрополе».



 
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Добавил: Ева Вит Вчера, 23:00

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