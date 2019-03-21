Учёные рассказали, как по ногтям определить сердечный приступ





Симптомами, предвещающими инфаркт миокарда, являются головокружение, затрудненное дыхание и боль в груди. При их появлении человеку необходимо срочно принять меры и обезопасить себя от возможных последствий. Тем не менее, на данной стадии люди уже подвержены слишком большому риску и нередко сердечный приступ заканчивается летальным исходом. Известно, ИМ происходит из-за недостаточного притока крови к сердцу, от чего орган может серьёзно пострадать, но опасности можно избежать, если знать ещё один симптом определения приступа. Незадолго до него под ногтями могут появиться красные или фиолетовые линии.Отмечается, они проявляются под ногтевыми пластинами при нарушении кровоснабжения. Людям, находящимся в группе риска, следует следить за этими факторами, особенно если их появление сопровождается повышением температуры до высокого значения, и нерегулярным сердцебиением. Тем не менее, не все обращают внимания на состояние ногтей, считая изменение цвета занозой или другими механическим повреждением.