Определена черта характера матери, которая поможет ребенку улучшить умственные способности





Как оказалось у матерей, которые пристально контролируют собственную жизнь, вырастают более развитые дети. Психологи объясняют это тем, что человек понимает, что сам виноват в своих неудачах, и несет за это ответственность. Такие родительницы более склонны стимулировать интерес к познанию мира, читать сказки, и приучать малышей к правильному питанию.По словам экспертов, на протяжении жизни у мамы может меняться мировоззрение. К примеру, родители, которые стали более внимательными, улучшили свои воспитательные навыки, чем положительно повлияли на развитие детей.