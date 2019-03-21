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Определена черта характера матери, которая поможет ребенку улучшить умственные способности

Британские ученые в результате проведенного исследования определили черту характера матери, которая поможет ребенку улучшить свои умственные способности. Статью соответствующего характера опубликовал зарубежный тематический источник.
Определена черта характера матери, которая поможет ребенку улучшить умственные способности

Как оказалось у матерей, которые пристально контролируют собственную жизнь, вырастают более развитые дети. Психологи объясняют это тем, что человек понимает, что сам виноват в своих неудачах, и несет за это ответственность. Такие родительницы более склонны стимулировать интерес к познанию мира, читать сказки, и приучать малышей к правильному питанию.

По словам экспертов, на протяжении жизни у мамы может меняться мировоззрение. К примеру, родители, которые стали более внимательными, улучшили свои воспитательные навыки, чем положительно повлияли на развитие детей.



 
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Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 06:00

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