Экс-подруга Хью Хефнера рассказала о привидении в особняке основателя Playboy





45-летняя Марквардт вспомнила жуткую историю в эфире утреннего шоу на Channel Seven. Они с подружкой, пребывая в доме основателя Playboy, увлеченно смотрели телевизор, как вдруг их внимание привлекла некая аномалия: в дверном проеме спальни появился призрак. Актриса не успела разглядеть привидение, но, судя по силуэту, это была женщина.Приятельница Марквардт, ужаснувшись увиденным, разрыдалась. Сама модель не ощутила никаких негативных эмоций, а почувствовала положительные флюиды. Актриса предполагает, что в двери спальни они с подругой видели призрак экс-работницы Хефнера, явившейся посмотреть на новых жильцов дома.Особняк «отца» Playboy площадью свыше 2000 кв. м находится Лос-Анджелесе. В доме, построенном в 1972 году, насчитывается 29 комнат, имеется огромный зал, бассейн, винный погреб. Хью Хефнер прожил в своем особняке около 43 лет.