Ученые смогли манипулировать жидким металлом в трехмерном пространстве





Галлий и некоторые сплавы переходят в жидкое состояние при комнатной температуре. Они хорошо проводят электрический ток, имеют низкую температуру плавления, и легко деформируются. Благодаря этим свойствам данные элементы используют в производстве электроники и роботов. Добавив магнитные частицы, появляется возможность двигать ими с помощью магнитов. Из-за высокого поверхностного натяжения большее количество материалов приходится погружать в воду, потому что двигаются они горизонтально.В ходе эксперимента ученые сначала погружали материал в жидкость, а потом добавили частицы железа в каплю галлия, оловянного сплава и индия, который был уже в соляной кислоте. Натяжение поверхности жидкого металла снижалось, так как на поверхностях капель образовался слой оксида галлия. После этого исследователям удалось манипулировать жидким металлом для соединения двух погруженных горизонтальных электродов с помощью магнитов, приложенных в разных направлениях. Таким образом удалось определить возможность использования материала вне жидкости.