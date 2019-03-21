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Ученые смогли манипулировать жидким металлом в трехмерном пространстве

Химическое сообщество американских ученых смогло манипулировать жидким металлом в трехмерном пространстве, подобно Терминатору из фильма. Статью соответствующего содержания опубликовало местное издание Phys.
Ученые смогли манипулировать жидким металлом в трехмерном пространстве

Галлий и некоторые сплавы переходят в жидкое состояние при комнатной температуре. Они хорошо проводят электрический ток, имеют низкую температуру плавления, и легко деформируются. Благодаря этим свойствам данные элементы используют в производстве электроники и роботов. Добавив магнитные частицы, появляется возможность двигать ими с помощью магнитов. Из-за высокого поверхностного натяжения большее количество материалов приходится погружать в воду, потому что двигаются они горизонтально.

В ходе эксперимента ученые сначала погружали материал в жидкость, а потом добавили частицы железа в каплю галлия, оловянного сплава и индия, который был уже в соляной кислоте. Натяжение поверхности жидкого металла снижалось, так как на поверхностях капель образовался слой оксида галлия. После этого исследователям удалось манипулировать жидким металлом для соединения двух погруженных горизонтальных электродов с помощью магнитов, приложенных в разных направлениях. Таким образом удалось определить возможность использования материала вне жидкости.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 05:00

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