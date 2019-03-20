Виктория Лопырева назвала Игоря Булатова хорошим отцом

Беременность, призналась Лопырева, стала для нее неожиданным, но приятным сюрпризом. Булатов опекал возлюбленную, создавал для нее комфортные условия, чтобы она могла нормально вынашивать ребенка и готовиться к родам. После появления на свет малыша модель увидела, каким прекрасным отцом является ее избранник. Булатов умело обращается с младенцем. В качестве доказательства своих слов Лопырева привела пример: Марк Леонель всегда спокоен, когда рядом находится папа. Отцовская уверенность возлюбленного передается и молодой матери.Булатов и Лопырева стараются все свободное время проводить с сыном, но иногда выделяют для себя минуты, чтобы побыть вдвоем, вместе прогуляться. Пара не желает превращать воспитание ребенка в рутину. За малышом присматривает профессиональная няня, когда его родители отсутствуют.