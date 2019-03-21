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Николас Кейдж снимется в экранизации научно-фантастического комикса "Джиу-джитсу"

Николас Кейдж в скором времени начнёт съёмку в очередной экранизации научно-фантастического комикса. Актёру предстоит сыграть роль в фильме "Джиу-джитсу", рассказывающем о боевых искусствах и инопланетянах.
Николас Кейдж снимется в экранизации научно-фантастического комикса "Джиу-джитсу"

Создатель фильма "Кикбоксёр" Димитри Логотетис решил снять ещё один фильм о единоборствах. На этот раз его выбор пал на джиу-джитсу, и именно так будет называться картина, в которой будет преобладать экшн. Выбор режиссёра данного материала очевиден, поскольку именно он является автором одноимённого научно-фантастического комикса, пользующегося популярностью у читателей. Главные же роли в экранизации исполнят Николас Кейдж и Ален Мусси, уже работавший в паре с организатором проекта в "Кикбоксёре". Режиссёр не сомневается в успехе нового фильма, поскольку он хочет сделать его по формуле своего предыдущего труда.

В настоящий момент известно, история расскажет о бойце, владеющим джиу-джитсу. Каждые 6 лет ему приходится вступать в противостояние с инопланетными пришельцами. В один из таких моментов к спортсмену присоединится и персонаж Кейджа.



 
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Культура
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 04:00

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