Николас Кейдж снимется в экранизации научно-фантастического комикса "Джиу-джитсу"





Создатель фильма "Кикбоксёр" Димитри Логотетис решил снять ещё один фильм о единоборствах. На этот раз его выбор пал на джиу-джитсу, и именно так будет называться картина, в которой будет преобладать экшн. Выбор режиссёра данного материала очевиден, поскольку именно он является автором одноимённого научно-фантастического комикса, пользующегося популярностью у читателей. Главные же роли в экранизации исполнят Николас Кейдж и Ален Мусси, уже работавший в паре с организатором проекта в "Кикбоксёре". Режиссёр не сомневается в успехе нового фильма, поскольку он хочет сделать его по формуле своего предыдущего труда.В настоящий момент известно, история расскажет о бойце, владеющим джиу-джитсу. Каждые 6 лет ему приходится вступать в противостояние с инопланетными пришельцами. В один из таких моментов к спортсмену присоединится и персонаж Кейджа.