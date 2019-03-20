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Александра Савельева планирует родить первенца в Израиле

Александра Савельева и Кирилл Сафонов ожидают первенца, и появится он, предположительно, в Израиле. Во время последних появлений певицы на публике внимательные журналисты заметили ее округлившийся живот.
Александра Савельева планирует родить первенца в Израиле

Несколько недель назад Савельева ушла из группы «Фабрика», и ее напарницы гастролировали уже без нее. Артистка не делала официальных заявлений о своей беременности, но изменения в ее фигуре постепенно становятся все заметнее.

35-летняя певица недавно прибыла в Тель-Авив, о чем рассказала свои поклонникам, однако умолчала о причинах поездки. Общественность предполагает, что Савельева собирается рожать в одной из элитных клиник Израиля. Здесь появились на свет наследники Анастасии Цветаевой, Виктории Макарской, Светланы Ивановой. Первенец Сафонова и Савельевой, возможно, родится в конце весны или в начале лета.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:55

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