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Британские ученые вырастили искусственное мясо в лаборатории

Британские ученые из университета Бата вырастили искусственное мясо в лаборатории с помощью специальных клеток животных. Об этом рассказал местный общественный информационный телеканал BBC News.
Британские ученые вырастили искусственное мясо в лаборатории

Исследователи поделились, что уже планируют поставлять куриные кусочки, выращенные из клеток пера птицы. Масштабных продаж еще не осуществляется. Химик Марианна Эллис считает, что новый тип продукта является отличным источником белка. Научные работники выращивают в лаборатории элементы свиньи для получения бекона. В их планах массово расширить продукцию, пустив все компоненты в биореактор. Для изменения вкуса и текстуры нужно будет провести дополнительные эксперименты.

Искусственное мясо может получить высокий спрос среди потребителей, переживающих за экологию. Результаты анализов показали, что в такой продукции меньшее количество использования земельных ресурсов.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 03:00

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