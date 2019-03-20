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Максим Галкин показал завтрак детей с клубничным снеговиком и автоматом

Максим Галкин в очередной раз показал на видео завтрак своей семьи за общим столом. Артист продемонстрировал игры наследников Лизы и Гарри с клубничным снеговиком и автоматом.
Максим Галкин показал завтрак детей с клубничным снеговиком и автоматом

Максим Галкин любит снимать своих детей во время игр. Нередко ареной для детских развлечений становится и столовая во время завтрака. В новом ролике юморист показал, как дочка Лиза играет с клубничным снеговиком, состоящим из нарезанных сосисок. Помимо этого рядом в собственные забавы играл и сын Гарри. Мальчику приобрели игрушечный автомат и он, по его собственному признанию, не расстаётся с оружием даже во сне. Услышав это знаменитый отец отметил, что его наследник стал слишком милитаристическим.

Подписчики высоко оценили ролик и поблагодарили супруга Аллы Пугачёвой за возможность увидеть их детей в домашней обстановке. Публикация в Instagram стала быстро набирать популярность, и всего за пару часов её посмотрело 500 тысяч пользователей Сети.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:46

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