Максим Галкин показал завтрак детей с клубничным снеговиком и автоматом

Максим Галкин любит снимать своих детей во время игр. Нередко ареной для детских развлечений становится и столовая во время завтрака. В новом ролике юморист показал, как дочка Лиза играет с клубничным снеговиком, состоящим из нарезанных сосисок. Помимо этого рядом в собственные забавы играл и сын Гарри. Мальчику приобрели игрушечный автомат и он, по его собственному признанию, не расстаётся с оружием даже во сне. Услышав это знаменитый отец отметил, что его наследник стал слишком милитаристическим.Подписчики высоко оценили ролик и поблагодарили супруга Аллы Пугачёвой за возможность увидеть их детей в домашней обстановке. Публикация в Instagram стала быстро набирать популярность, и всего за пару часов её посмотрело 500 тысяч пользователей Сети.