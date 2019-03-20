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Ирина Пинчук и Роман Гриценко стали участниками «Свадьбы на миллион»

В воскресенье в «Доме-2» стартовал конкурс «Свадьба на миллион».

В отличие от предыдущих лет, этот год не порадовал парами, которые страстно желают связать себя узами брака. Организаторам пришлось принудительно составлять списки претендентов на миллион без их согласия.

Ирина Пинчук и Роман Гриценко стали участниками «Свадьбы на миллион»

Благодаря этой тактике, в конкурсе должны участвовать сразу 12 пар, среди которых многие даже не находятся в отношениях. Например, Захар Саленко и Анна Брянская.

Однако после очередного прихода новеньких, появились очень знакомые претенденты на участие, которые заменили Ромашова и Щеглову.

Это Роман Гриценко и Ирина Пинчук.

Напрашивается вопрос, как пара, которая даже не пара, может участвовать в конкурсе, целью которого является бракосочетание? Это больше напоминает фикцию.

Ирина Пинчук и Роман Гриценко стали участниками «Свадьбы на миллион»

Однако, по всей видимости, всё всех устраивает и никто не стал возмущаться решению о замене пар. А болельщики будут наблюдать за очередным цирком. А там смотришь, Пинчук во второй раз победит в конкурсе, однако уже с другим молодым человеком.

А может быть участие Иры и есть главное условие в свадебных соревнованиях?



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:33

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