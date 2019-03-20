Ирина Пинчук и Роман Гриценко стали участниками «Свадьбы на миллион»





В отличие от предыдущих лет, этот год не порадовал парами, которые страстно желают связать себя узами брака. Организаторам пришлось принудительно составлять списки претендентов на миллион без их согласия.Благодаря этой тактике, в конкурсе должны участвовать сразу 12 пар, среди которых многие даже не находятся в отношениях. Например, Захар Саленко и Анна Брянская.Однако после очередного прихода новеньких, появились очень знакомые претенденты на участие, которые заменили Ромашова и Щеглову.Это Роман Гриценко и Ирина Пинчук.Напрашивается вопрос, как пара, которая даже не пара, может участвовать в конкурсе, целью которого является бракосочетание? Это больше напоминает фикцию.Однако, по всей видимости, всё всех устраивает и никто не стал возмущаться решению о замене пар. А болельщики будут наблюдать за очередным цирком. А там смотришь, Пинчук во второй раз победит в конкурсе, однако уже с другим молодым человеком.А может быть участие Иры и есть главное условие в свадебных соревнованиях?