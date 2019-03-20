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Надежда Ермакова похвасталась в Сети ключами от новой квартиры

Экс-участница «Дома-2» Надежда Ермакова похвасталась в Сети ключами от новой квартиры, на которую копила деньги целых 5 лет. Сейчас кастинг-директор телестройки планирует сделать там ремонт, а потому ещё 1,5 года ей придётся оплачивать съёмное жильё.

Надежда Ермакова похвасталась в Сети ключами от новой квартиры


Надежда Ермакова на днях похвасталась в Сети тем, что наконец получила ключи от своей новой квартиры. Девушка, как оказалось, ради собственных квадратных метров в течение 5 лет работала на двух работах, экономила деньги, и периодически даже отказывалась от новых покупок.

Надежда Ермакова похвасталась в Сети ключами от новой квартиры


Теперь же Ермакова планирует сделать в квартире ремонт, но пока не определилась с дизайном и компанией, которая возьмёт на себя эти обязанности. Поклонники поздравили девушку с долгожданной покупкой, отметив, что с ключами в руках она выглядит очень счастливой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:29

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