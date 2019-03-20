Надежда Ермакова похвасталась в Сети ключами от новой квартиры





Надежда Ермакова на днях похвасталась в Сети тем, что наконец получила ключи от своей новой квартиры. Девушка, как оказалось, ради собственных квадратных метров в течение 5 лет работала на двух работах, экономила деньги, и периодически даже отказывалась от новых покупок.Теперь же Ермакова планирует сделать в квартире ремонт, но пока не определилась с дизайном и компанией, которая возьмёт на себя эти обязанности. Поклонники поздравили девушку с долгожданной покупкой, отметив, что с ключами в руках она выглядит очень счастливой.