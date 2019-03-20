«Снова удлинила ноги»: Яну Рудковскую обвинили в применении фотошопа

На фото звезда позирует на фоне океана в стильном черном купальнике с «золотым» кокосом в руке. Большинство подписчиков заметили некую непропорциональность в теле Рудковской. Ноги продюсера оказались несоразмерными с туловищем, а выставленная вперед левая, показалась внимательным фанатам значительно длиннее правой. Все это натолкнуло на мысль об использовании знаменитостью фотошопа.Рудковская не оставила без внимания комментарии подписчиков, отметивших, что при ее невысоком росте ноги не могут быть такими длинными. Продюсер заявила, что они ей достались от родителей, а рост в 168 см она не считает низким.