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«Снова удлинила ноги»: Яну Рудковскую обвинили в применении фотошопа

Яна Рудковская попала под шквал критики после публикации в Instagram-микроблоге очередного фото с отдыха на Мальдивах. Поклонники усомнились в длине ног знаменитости на снимке и обвинили ее в использовании фортошопа.
«Снова удлинила ноги»: Яну Рудковскую обвинили в применении фотошопа

На фото звезда позирует на фоне океана в стильном черном купальнике с «золотым» кокосом в руке. Большинство подписчиков заметили некую непропорциональность в теле Рудковской. Ноги продюсера оказались несоразмерными с туловищем, а выставленная вперед левая, показалась внимательным фанатам значительно длиннее правой. Все это натолкнуло на мысль об использовании знаменитостью фотошопа.
«Снова удлинила ноги»: Яну Рудковскую обвинили в применении фотошопа

Рудковская не оставила без внимания комментарии подписчиков, отметивших, что при ее невысоком росте ноги не могут быть такими длинными. Продюсер заявила, что они ей достались от родителей, а рост в 168 см она не считает низким.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:25

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