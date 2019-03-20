Роман Гриценко заступился за Ирину Пинчук после оскорблений Ивана Барзикова





Роман Гриценко не успел вернуться на «Дом-2», как тут же начал доказывать, что наконец повзрослел и стал настоящим мужчиной. На днях бывший участник проекта Иван Барзиков публично оскорбил Ирину Пинчук, опубликовав у себя в Instagram пост о том, что девушка состояла в отношениях практически со всеми мужчинами на телестройке, обозвав её не самыми приятными словами.На публикацию Барзикова Гриценко отреагировал моментально. Молодой человек позвонил обидчику своей возлюбленной, но на просьбы встретиться и разобраться лично ответил, что занят отдыхом в Таиланде. Несмотря на нерешённый конфликт, зрители оценили поступок Романа Гриценко, заступившегося за Ирину Пинчук.