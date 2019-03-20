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Роман Гриценко заступился за Ирину Пинчук после оскорблений Ивана Барзикова

Участник проекта «Дом-2» Роман Гриценко заступился за Ирину Пинчук после публичных оскорблений Ивана Барзикова в Instagram. Новый возлюбленный девушки уже намерен разобраться с обидчиком один на один, но пока это невозможно, так как тот отдыхает в Таиланде.

Роман Гриценко заступился за Ирину Пинчук после оскорблений Ивана Барзикова


Роман Гриценко не успел вернуться на «Дом-2», как тут же начал доказывать, что наконец повзрослел и стал настоящим мужчиной. На днях бывший участник проекта Иван Барзиков публично оскорбил Ирину Пинчук, опубликовав у себя в Instagram пост о том, что девушка состояла в отношениях практически со всеми мужчинами на телестройке, обозвав её не самыми приятными словами.

Роман Гриценко заступился за Ирину Пинчук после оскорблений Ивана Барзикова


На публикацию Барзикова Гриценко отреагировал моментально. Молодой человек позвонил обидчику своей возлюбленной, но на просьбы встретиться и разобраться лично ответил, что занят отдыхом в Таиланде. Несмотря на нерешённый конфликт, зрители оценили поступок Романа Гриценко, заступившегося за Ирину Пинчук.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:19

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