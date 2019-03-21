Ученые: Пользователи смартфонов переключают свои приложения почти одинаково





Ученые провели исследование, благодаря которому удалось выяснить, что использование гаджета регулируется определенными законами, в которых второе по востребованности приложение составляет примерно 73%, третье почти столько же. Их сходства процентных показателей становятся практически одинаковыми, по мере того, как они становятся менее популярными. Специалисты объясняют это тем, что это регулируется человеческим головным мозгом, а точнее его когнитивными ограничениями, а также неспособностью запомнить все приложения на телефоне.В эксперименте приняли участие 53 добровольца. Они пользовались смартфонами на протяжении 6 недель. За все время они совершили около 192 тыс. операций. Каждый участник имел приблизительно 60 приложений и в среднем сделал 87 переключений за сутки. WhatsApp на первом месте с популярностью 34%, а вторую позицию занял Facebook при 21%.