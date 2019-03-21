Ученые: Пользователи смартфонов переключают свои приложения почти одинаково
Сотрудники Кардиффского университета доказали, что пользователи смартфонов переключают свои приложения почти одинаково, придерживаясь стандартного шаблона, сами не зная того. Статью соответствующего содержания опубликовало местное издание Phys.
Ученые провели исследование, благодаря которому удалось выяснить, что использование гаджета регулируется определенными законами, в которых второе по востребованности приложение составляет примерно 73%, третье почти столько же. Их сходства процентных показателей становятся практически одинаковыми, по мере того, как они становятся менее популярными. Специалисты объясняют это тем, что это регулируется человеческим головным мозгом, а точнее его когнитивными ограничениями, а также неспособностью запомнить все приложения на телефоне.
В эксперименте приняли участие 53 добровольца. Они пользовались смартфонами на протяжении 6 недель. За все время они совершили около 192 тыс. операций. Каждый участник имел приблизительно 60 приложений и в среднем сделал 87 переключений за сутки. WhatsApp на первом месте с популярностью 34%, а вторую позицию занял Facebook при 21%.
Ученые провели исследование, благодаря которому удалось выяснить, что использование гаджета регулируется определенными законами, в которых второе по востребованности приложение составляет примерно 73%, третье почти столько же. Их сходства процентных показателей становятся практически одинаковыми, по мере того, как они становятся менее популярными. Специалисты объясняют это тем, что это регулируется человеческим головным мозгом, а точнее его когнитивными ограничениями, а также неспособностью запомнить все приложения на телефоне.
В эксперименте приняли участие 53 добровольца. Они пользовались смартфонами на протяжении 6 недель. За все время они совершили около 192 тыс. операций. Каждый участник имел приблизительно 60 приложений и в среднем сделал 87 переключений за сутки. WhatsApp на первом месте с популярностью 34%, а вторую позицию занял Facebook при 21%.
Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 02:00