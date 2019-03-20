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Маргарита Овсянникова похвасталась собственными успехами на телевидении

Бывшая звезда «Дома-2» Маргарита Овсянникова похвасталась в Сети собственными успехами на телевидении. Девушку пригласили в качестве эксперта на новую программу, которая, как обещает она сама, станет довольно популярной среди зрителей.

Маргарита Овсянникова похвасталась собственными успехами на телевидении


Маргарита Овсянникова, покинув «Дом-2», решила не останавливаться и продолжать развиваться в творческом плане. Девушка поёт песни, записывает новые ролики для поклонников, а недавно даже похвасталась успехами на телевидении.

Маргарита Овсянникова похвасталась собственными успехами на телевидении


Оказалось, что бывшая возлюбленная Саймона Марданшина стала приглашённым экспертом в совершенно новой программе, где её коллегами назначены Сергей Лазарев и Николай Басков. Поклонники порадовались успеху экс-участницы «Дома-2», отметив, что она заслужила только самого лучшего.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:11

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