Маргарита Овсянникова похвасталась собственными успехами на телевидении





Маргарита Овсянникова, покинув «Дом-2», решила не останавливаться и продолжать развиваться в творческом плане. Девушка поёт песни, записывает новые ролики для поклонников, а недавно даже похвасталась успехами на телевидении.Оказалось, что бывшая возлюбленная Саймона Марданшина стала приглашённым экспертом в совершенно новой программе, где её коллегами назначены Сергей Лазарев и Николай Басков. Поклонники порадовались успеху экс-участницы «Дома-2», отметив, что она заслужила только самого лучшего.