Тренер Газзаев: Началову и Алдонина связывала настоящая любовь

Такой красивой и счастливой пары, признался тренер, он никогда не видел. Газзаев охарактеризовал Алдонина как великолепного человека, настоящего профессионала своего дела, относящегося ко всему ответственно и с огромным вниманием. Спортсмен был для Началовой любящим мужем, поэтому даже после расставания с ним артистка всегда тепло о нем отзывалась.Знаменитый футбольный наставник считает несправедливым уход из жизни молодой, полной сил звезды. Он выразил соболезнования родственникам покойной и отметил, что сейчас самое главное - уделить должное внимание оставшейся без матери 12-летней наследнице Алдонина и Началовой. Ребенку нужно дать хорошее образование и воспитание, окружить заботой и любовью.