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Тренер Газзаев: Началову и Алдонина связывала настоящая любовь

Валерий Газзаев, заслуженный российский тренер, в эфире «Пусть говорят» рассказал об отношениях Юлии Началовой и Евгения Алдонина. Наставник вместе с игроками ЦСКА гулял на свадьбе футболиста и певицы в 2006 году. Он видел, что молодоженов связывала настоящая любовь.
Тренер Газзаев: Началову и Алдонина связывала настоящая любовь

Такой красивой и счастливой пары, признался тренер, он никогда не видел. Газзаев охарактеризовал Алдонина как великолепного человека, настоящего профессионала своего дела, относящегося ко всему ответственно и с огромным вниманием. Спортсмен был для Началовой любящим мужем, поэтому даже после расставания с ним артистка всегда тепло о нем отзывалась.
Тренер Газзаев: Началову и Алдонина связывала настоящая любовь

Знаменитый футбольный наставник считает несправедливым уход из жизни молодой, полной сил звезды. Он выразил соболезнования родственникам покойной и отметил, что сейчас самое главное - уделить должное внимание оставшейся без матери 12-летней наследнице Алдонина и Началовой. Ребенку нужно дать хорошее образование и воспитание, окружить заботой и любовью.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:07

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