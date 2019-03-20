Ксения Бородина захотела подарок от мужа за 2 миллиона рублей





В Сети появились новые слухи о том, что супруг Ксении Бородиной снова провинился перед ней, а сама ведущая уже даже намекнула ему, как он может загладить вину. Оказалось, что звезда присмотрела себя сборник литературы по искусству из нескольких томов, который в общей сумме может обойтись Курбану Омарову почти в 2 миллиона рублей.К обсуждениям поклонников тут же подключились и хейтеры, которые решили, что бизнесмен мог снова изменить Бородиной, а та привыкла прощать, поэтому и согласилась забыть случившееся в обмен на дорогой подарок.