АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые узнали о неизвестной ранее особенности поведения маток шмелей
EUR 73.00 USD 64.32
Курс валют на 20.03.2019

Ксения Бородина захотела подарок от мужа за 2 миллиона рублей

Известная ведущая Ксения Бородина захотела в подарок от мужа литературу по искусству за 2 миллиона рублей. Фанаты уже предположили, что бизнесмен мог крупно провиниться перед супругой, а потому в скором времени ему придётся потратиться.

Ксения Бородина захотела подарок от мужа за 2 миллиона рублей


В Сети появились новые слухи о том, что супруг Ксении Бородиной снова провинился перед ней, а сама ведущая уже даже намекнула ему, как он может загладить вину. Оказалось, что звезда присмотрела себя сборник литературы по искусству из нескольких томов, который в общей сумме может обойтись Курбану Омарову почти в 2 миллиона рублей.

Ксения Бородина захотела подарок от мужа за 2 миллиона рублей


К обсуждениям поклонников тут же подключились и хейтеры, которые решили, что бизнесмен мог снова изменить Бородиной, а та привыкла прощать, поэтому и согласилась забыть случившееся в обмен на дорогой подарок.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Лопырева назвала Игоря
Александра Савельева планирует родить
Зрители «Дом-2» нашли девушку, с
Максим Галкин показал завтрак детей с
Появились слухи, что Яна Шевцова
Таир Мамедов рассказал о своей
Ирина Пинчук и Роман Гриценко стали
Надежда Ермакова похвасталась в Сети
«Снова удлинила ноги»: Яну Рудковскую
Роман Гриценко заступился за Ирину
Маргарита Овсянникова похвасталась
Тренер Газзаев: Началову и Алдонина
Ксения Бородина захотела подарок от
Анна Калашникова организовала
Анна Хилькевич опубликовала фото со
Юлию Началову похоронят в «счастливом»
Зрители подозревают Ольгу Лотнер в
Екатерина Стриженова побывала на юбилее
Яна Шевцова обвинила популярного рэпера
Ким Кардашьян посещает спиритические
Анфиса Чехова пожаловалась на холодное
Ученые: Отек мозжечка может быть
Пользователи Сети шокированы внешним
Ани Лорак в серебристом мини-платье
Артём Сорока не верит в искренность
Певец Данко празднует 50-летний юбилей
Алёна Рапунцель приняла решение об
Учёные: Станция "Венера-Д" проработает
Ника Белоцерковская сообщила
Китайские ученые обнаружили в останках
Просмотреть все новости