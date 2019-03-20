Зрители подозревают Ольгу Лотнер в близких отношениях с руководством «Дом-2»





Ольга Лотнер с самого первого дня прихода на телестройку дала понять, что в обиду себя не даст, а на каждое замечание найдёт достойный ответ. Кроме того, девушка уже успела проявить хамство по отношению к некоторым проектантам. У публики на этот счёт сложилось собственное мнение — не исключено, что Лотнер состоит в близких отношениях с кем-то из руководства телестройки.В Сети активно обсуждают появившиеся слухи, а отдельные пользователи даже предположили, что девушка попала на проект не просто так. Вероятнее всего, считают фолловеры, один из продюсеров имеет на неё личные планы, поэтому Лотнер и чувствует вседозволенность и полную безнаказанность.