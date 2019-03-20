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Зрители подозревают Ольгу Лотнер в близких отношениях с руководством «Дом-2»

Зрители подозревают участницу «Дома-2» Ольгу Лотнер в близких отношениях с руководством проекта. По мнению публики, у девушки появился влиятельный покровитель, благодаря которому она и позволяет себе хамское поведение по отношению к коллегам.

Зрители подозревают Ольгу Лотнер в близких отношениях с руководством «Дом-2»


Ольга Лотнер с самого первого дня прихода на телестройку дала понять, что в обиду себя не даст, а на каждое замечание найдёт достойный ответ. Кроме того, девушка уже успела проявить хамство по отношению к некоторым проектантам. У публики на этот счёт сложилось собственное мнение — не исключено, что Лотнер состоит в близких отношениях с кем-то из руководства телестройки.

Зрители подозревают Ольгу Лотнер в близких отношениях с руководством «Дом-2»


В Сети активно обсуждают появившиеся слухи, а отдельные пользователи даже предположили, что девушка попала на проект не просто так. Вероятнее всего, считают фолловеры, один из продюсеров имеет на неё личные планы, поэтому Лотнер и чувствует вседозволенность и полную безнаказанность.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:34

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