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Анна Калашникова организовала грандиозную вечеринку в честь дня рождения сына

Анна Калашникова устроила для своего сына в честь его 4-летия грандиозный праздник. Именинника ждала гора подарков, а его гостей – торты и развлекательная программа, подготовленная аниматорами.
Анна Калашникова организовала грандиозную вечеринку в честь дня рождения сына

Сын Калашниковой Даниил родился в 2015 году. Изначально отцом ребенка считали Прохора Шаляпина, однако после отрицательного ДНК-теста пара рассталась со скандалом, но теперь поддерживает приятельские отношения. Настоящего родителя наследника актриса предпочитает не рассекречивать. Не показывает знаменитость публике и мальчика, публикуя его фото с прикрытым лицом.

Четвертый день рождения сына Калашникова решила отметить грандиозным праздником в квартире, где недавно завершился ремонт. На детскую вечеринку именинник пригласил друзей по детскому саду и площадке. Мероприятие в честь 4-летия сына модель совместила с новосельем, позвав и своих приятелей.
Анна Калашникова организовала грандиозную вечеринку в честь дня рождения сына

Для маленьких гостей профессиональные аниматоры, облаченные в яркие костюмы, подготовили занимательные развлечения. Дети участвовали в различных конкурсах с призами, веселых представлениях. Комнату, где проходило торжество, украсили воздушными шарами, игрушками, обустроили место для фотосъемки. По словам артистки, все прошло замечательно, гости и именинник остались довольны.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:55

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