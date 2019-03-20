Анна Калашникова организовала грандиозную вечеринку в честь дня рождения сына

Сын Калашниковой Даниил родился в 2015 году. Изначально отцом ребенка считали Прохора Шаляпина, однако после отрицательного ДНК-теста пара рассталась со скандалом, но теперь поддерживает приятельские отношения. Настоящего родителя наследника актриса предпочитает не рассекречивать. Не показывает знаменитость публике и мальчика, публикуя его фото с прикрытым лицом.Четвертый день рождения сына Калашникова решила отметить грандиозным праздником в квартире, где недавно завершился ремонт. На детскую вечеринку именинник пригласил друзей по детскому саду и площадке. Мероприятие в честь 4-летия сына модель совместила с новосельем, позвав и своих приятелей.Для маленьких гостей профессиональные аниматоры, облаченные в яркие костюмы, подготовили занимательные развлечения. Дети участвовали в различных конкурсах с призами, веселых представлениях. Комнату, где проходило торжество, украсили воздушными шарами, игрушками, обустроили место для фотосъемки. По словам артистки, все прошло замечательно, гости и именинник остались довольны.