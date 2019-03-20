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Анна Хилькевич опубликовала фото со своей наследницей Марией

После съемок в новом проекте актриса немного отдохнула в Андорре и вернулась домой. Анна Хилькевич опубликовала в Instagram фото со своей наследницей Марией, признавшись, что соскучилась по семье.
Анна Хилькевич опубликовала фото со своей наследницей Марией

Пока звезда не показывает поклонникам лица малышки, но в сюжете видно, как она прижалась к ней, надев домашний костюм. Девочка в футболке и шортиках пытается отползти от мамы, которая улыбается в камеру. Анна Хилькевич призналась: “ Ребята, как же хорошо! Не знаю как вы, но я только у себя дома могу расслабиться полностью. Смыть косметику, надеть любимые носочки с дырочками, расцеловать своих девочек и уткнуться носом в любимого”.

Подписчики сразу отреагировали на сообщение кумира, назвав такой отдых самым большим счастьем. Многие пользователи Сети хотят увидеть лицо Марии, а также написали много лестных слов в адрес отдохнувшей и посвежевшей знаменитости.



 
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ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:46

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