Юлию Началову похоронят в «счастливом» платье
Представители прессы узнали подробности прощальной панихиды и церемонии погребения Юлии Началовой, которые пройдут на Троекуровском кладбище. Родственники пожелали похоронить артистку в ее «счастливом» платье.
Близкие покойной певицей опасаются, что зал, где 21 марта пройдет траурная церемония, может оказаться мал, и в нем не хватит места для всех желающих попрощаться со звездой эстрады. На гражданской панихиде присутствующие услышат композиции Началовой и увидят фрагменты ее клипов. Артистку облачат в ее любимое платье. Знаменитость всегда считала этот наряд «счастливым», и именно в нем ее похоронят.
На траурном мероприятии ожидается появление экс-супруга Началовой Евгения Алдонина. На похороны должны прибыть звезды, сотрудничавшие с певицей. Не исключается присутствие на панихиде Аллы Пугачевой, трогательно высказавшейся о смерти молодой коллеги. Примадонна эстрады назвала артистку добрым и светлым человеком, бесконечно талантливой вокалисткой.
Близкие покойной певицей опасаются, что зал, где 21 марта пройдет траурная церемония, может оказаться мал, и в нем не хватит места для всех желающих попрощаться со звездой эстрады. На гражданской панихиде присутствующие услышат композиции Началовой и увидят фрагменты ее клипов. Артистку облачат в ее любимое платье. Знаменитость всегда считала этот наряд «счастливым», и именно в нем ее похоронят.
На траурном мероприятии ожидается появление экс-супруга Началовой Евгения Алдонина. На похороны должны прибыть звезды, сотрудничавшие с певицей. Не исключается присутствие на панихиде Аллы Пугачевой, трогательно высказавшейся о смерти молодой коллеги. Примадонна эстрады назвала артистку добрым и светлым человеком, бесконечно талантливой вокалисткой.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:38