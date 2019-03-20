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Юлию Началову похоронят в «счастливом» платье

Представители прессы узнали подробности прощальной панихиды и церемонии погребения Юлии Началовой, которые пройдут на Троекуровском кладбище. Родственники пожелали похоронить артистку в ее «счастливом» платье.
Юлию Началову похоронят в «счастливом» платье

Близкие покойной певицей опасаются, что зал, где 21 марта пройдет траурная церемония, может оказаться мал, и в нем не хватит места для всех желающих попрощаться со звездой эстрады. На гражданской панихиде присутствующие услышат композиции Началовой и увидят фрагменты ее клипов. Артистку облачат в ее любимое платье. Знаменитость всегда считала этот наряд «счастливым», и именно в нем ее похоронят.

На траурном мероприятии ожидается появление экс-супруга Началовой Евгения Алдонина. На похороны должны прибыть звезды, сотрудничавшие с певицей. Не исключается присутствие на панихиде Аллы Пугачевой, трогательно высказавшейся о смерти молодой коллеги. Примадонна эстрады назвала артистку добрым и светлым человеком, бесконечно талантливой вокалисткой.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:38

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