Екатерина Стриженова побывала на юбилее Бориса Грачевского

Мероприятие прошло в банкетном зале ресторана Москвы. Именинник был рад увидеть пятиярусный торт, декорированный золотистым узором, который ему испекли кондитеры. Коллеги поздравили звезду, после чего устроили салют из конфетти и стали танцевать под хит Антонова “Мечты сбываются”.Екатерина Стриженова пыталась обнять Грачевского, после чего тоже стала веселиться и подпевать. Она запечатлела торжество на видео, назвав сюжет “взрывом на макаронной фабрике”, отметив, что не верит в реальный возраст юбиляра. Сам виновник торжества счастлив в браке с Екатериной Белоцерковской, а также признался журналистам, что дома у них царит полная гармония.