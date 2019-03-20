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Екатерина Стриженова побывала на юбилее Бориса Грачевского

В честь своего 70-летия художественный режиссер “Ералаша” организовал пышное торжество, пригласив на него многих известных звезд. Екатерина Стриженова тоже побывала на юбилее Бориса Грачевского, опубликовав фото в Instagram.
Екатерина Стриженова побывала на юбилее Бориса Грачевского

Мероприятие прошло в банкетном зале ресторана Москвы. Именинник был рад увидеть пятиярусный торт, декорированный золотистым узором, который ему испекли кондитеры. Коллеги поздравили звезду, после чего устроили салют из конфетти и стали танцевать под хит Антонова “Мечты сбываются”.

Екатерина Стриженова пыталась обнять Грачевского, после чего тоже стала веселиться и подпевать. Она запечатлела торжество на видео, назвав сюжет “взрывом на макаронной фабрике”, отметив, что не верит в реальный возраст юбиляра. Сам виновник торжества счастлив в браке с Екатериной Белоцерковской, а также признался журналистам, что дома у них царит полная гармония.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:30

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