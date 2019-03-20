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Яна Шевцова обвинила популярного рэпера в инфицировании её опасной болезнью

Бывшая участница «Дома-2» Яна Шевцова в Instagram обвинила популярного рэпера в том, что он заразил её опасной болезнью. Со слов девушки, она пыталась поговорить с Джа Калибом, но тот даже не захотел слушать её.

Яна Шевцова обвинила популярного рэпера в инфицировании её опасной болезнью


Скандальная звезда «Дома-2» Яна Шевцова в своём микроблоге в Instagram обвинила популярного рэпера Джа Калиба в том, что он заразил её страшной болезнью. Девушка публично заявила, что теперь она тоже является носителем опасной половой инфекции, от которой вряд ли удастся вылечиться. Со слов самой Яны Шевцовой, она точно знает, что именно Джа Калиб тот человек, который заразил её, так как недавно у них была половая связь, во время чего те не предохранялись.

Яна Шевцова обвинила популярного рэпера в инфицировании её опасной болезнью


Подписчики экс-участницы «Дома-2» решили, что та уже окончательно завралась, пытаясь обвинить в своих проблемах и несчастьях кого-то другого, а потому не придали её словам значения.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:28

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