Яна Шевцова обвинила популярного рэпера в инфицировании её опасной болезнью





Скандальная звезда «Дома-2» Яна Шевцова в своём микроблоге в Instagram обвинила популярного рэпера Джа Калиба в том, что он заразил её страшной болезнью. Девушка публично заявила, что теперь она тоже является носителем опасной половой инфекции, от которой вряд ли удастся вылечиться. Со слов самой Яны Шевцовой, она точно знает, что именно Джа Калиб тот человек, который заразил её, так как недавно у них была половая связь, во время чего те не предохранялись.Подписчики экс-участницы «Дома-2» решили, что та уже окончательно завралась, пытаясь обвинить в своих проблемах и несчастьях кого-то другого, а потому не придали её словам значения.