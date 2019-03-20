Ким Кардашьян посещает спиритические сеансы
Знаменитая модель, "королева Instagram, участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян", бизнес-вумен Ким Кардашьян в очередной раз удивила общественность. Звезда рассказала поклонникам, что посещает спиритические сеансы, необходимые "для очищения ума".
Супруга рэпера Канье Уэста опубликовала в своем микроблоге Instagram новый снимок. Звезда подиума и глянца позирует перед объективом с популярным американским экстрасенсом,автором и видеоблогером Терезой Капуто. Медиум, несмотря на то, что не раз помогала полиции расследовать преступления, обвинялась в мошенничестве. Этот факт не очень беспокоит популярных звезд, в том числе и Ким Кардашьян.
Ким Кардашьян сообщила пользователям, что она любит слушать послания из духовного мира. Знаменитость призналась: чтение у Капуто оказалось мечтой наяву. По мнению модели, очень важно уделять время для медитации, очищающей ум. Подписчики не оценили "отклонения" кумира, раскритиковав поведение телезвезды. Они посоветовали Кардашьян лучше общаться с Богом, а не с "сомнительными" личностями, занимающимися обманом.
Супруга рэпера Канье Уэста опубликовала в своем микроблоге Instagram новый снимок. Звезда подиума и глянца позирует перед объективом с популярным американским экстрасенсом,автором и видеоблогером Терезой Капуто. Медиум, несмотря на то, что не раз помогала полиции расследовать преступления, обвинялась в мошенничестве. Этот факт не очень беспокоит популярных звезд, в том числе и Ким Кардашьян.
Ким Кардашьян сообщила пользователям, что она любит слушать послания из духовного мира. Знаменитость призналась: чтение у Капуто оказалось мечтой наяву. По мнению модели, очень важно уделять время для медитации, очищающей ум. Подписчики не оценили "отклонения" кумира, раскритиковав поведение телезвезды. Они посоветовали Кардашьян лучше общаться с Богом, а не с "сомнительными" личностями, занимающимися обманом.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:20