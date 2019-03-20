Ким Кардашьян посещает спиритические сеансы

Супруга рэпера Канье Уэста опубликовала в своем микроблоге Instagram новый снимок. Звезда подиума и глянца позирует перед объективом с популярным американским экстрасенсом,автором и видеоблогером Терезой Капуто. Медиум, несмотря на то, что не раз помогала полиции расследовать преступления, обвинялась в мошенничестве. Этот факт не очень беспокоит популярных звезд, в том числе и Ким Кардашьян.Ким Кардашьян сообщила пользователям, что она любит слушать послания из духовного мира. Знаменитость призналась: чтение у Капуто оказалось мечтой наяву. По мнению модели, очень важно уделять время для медитации, очищающей ум. Подписчики не оценили "отклонения" кумира, раскритиковав поведение телезвезды. Они посоветовали Кардашьян лучше общаться с Богом, а не с "сомнительными" личностями, занимающимися обманом.