Анфиса Чехова пожаловалась на холодное море в ОАЭ и «вечно ворчащего» сына

41-летняя звезда и ее сын поселились в апартаментах на 43-м этаже фешенебельного отеля. Окна номера выходят на море. Чехова обожает жить на высоте и замирать от ощущения «парения над землей». Телеведущую немного расстроило прохладное море, где температура воды не превышает 20 градусов. Однако знаменитость плавает в теплых бассейнах, оказавшихся как раз для нее комфортными.На фото, уточнила Чехова, можно увидеть улыбающуюся ее и практически всегда недовольного мальчика. Телезвезда пожаловалась, ее наследник не ворчит лишь когда играет с детьми, возится с телефоном, купается или ест сладости. В поездках с ребенком звезде не удается полноценно расслабиться и отдохнуть, так как все вращается вокруг его интересов.