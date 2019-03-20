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Анфиса Чехова пожаловалась на холодное море в ОАЭ и «вечно ворчащего» сына

Анфиса Чехова отдыхает в столице ОАЭ Абу-Даби в компании сына Соломона и друга Эдуарда Демченко. Телеведущая поделилась с подписчиками своего Instagram-профиля фотографиями из теплой страны, пожаловавшись на холодное море и «вечно ворчащего и недовольного» наследника.
Анфиса Чехова пожаловалась на холодное море в ОАЭ и «вечно ворчащего» сына

41-летняя звезда и ее сын поселились в апартаментах на 43-м этаже фешенебельного отеля. Окна номера выходят на море. Чехова обожает жить на высоте и замирать от ощущения «парения над землей». Телеведущую немного расстроило прохладное море, где температура воды не превышает 20 градусов. Однако знаменитость плавает в теплых бассейнах, оказавшихся как раз для нее комфортными.
Анфиса Чехова пожаловалась на холодное море в ОАЭ и «вечно ворчащего» сына

На фото, уточнила Чехова, можно увидеть улыбающуюся ее и практически всегда недовольного мальчика. Телезвезда пожаловалась, ее наследник не ворчит лишь когда играет с детьми, возится с телефоном, купается или ест сладости. В поездках с ребенком звезде не удается полноценно расслабиться и отдохнуть, так как все вращается вокруг его интересов.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:11

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